Fiscalía apela medida cautelar de Jorge Valdivia buscando que vuelva a la cárcel

La Fiscalía Metropolitana Oriente apeló este lunes la resolución del 8° Juzgado de Garantía por la medida cautelar bajo la cual se encuentra el exfutbolista Jorge Valdivia, quien está imputado por dos delitos de violación.

El Ministerio Público busca que el deportista deje el arresto domiciliario nocturno en el cual se encuentra y vuelva a prisión preventiva, situación en la cual estuvo durante 14 días luego de que fuera formalizado por la primera denuncia el 22 de octubre.

Valdivia dejó la cárcel de Rancagua el 4 de noviembre tras la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que falló con dos votos contra uno. Posterior a ello, la fiscalía imputó el segundo hecho contra “el mago”. Esa vez, el fiscal Rodrigo Celis pidió que el deportista quedara tras las rejas, lo cual no ocurrió.

Un antecedente que se suma a la petición de la fiscalía es que el jueves 21 de noviembre, según el órgano persecutor, Valdivia habría incumplido la medida cautelar. Ese día, a eso de las 4.30 de la madrugada, Carabineros acudió hasta su departamento, ubicado en Carlos Alvarado, Las Condes. El jugador no contestó los llamados al citófono y la 47 Comisaría informó al 8° Juzgado de Garantía que se incumplió la medida.

Sin embargo, al día siguiente, el deportista aseguró que se encontraba en su departamento y que no escuchó los llamados.

“Yo estaba en el edificio, afortunadamente está lleno de cámaras”, dijo ese día. En la misma línea, este lunes, su abogada, Paula Vial, en entrevista con T13 Radio señaló que su representado estaba “profundamente dormido” debido a que “llevaba muchísimos días sin dormir”. “Carabineros ha ido todos los días, nunca había visto ese nivel de eficiencia”, dijo, y agregó. “Estamos muy tranquilos”.

Según la abogada, Valdivia llegó antes de las 22.00 de ese día a su departamento y no salió durante la noche, por lo tanto no hubo incumplimiento de la medida.

Así las cosas, ingresado el recurso por el Tribunal de Garantía ahora pasará a la Corte de Apelaciones, que podría revisar el documento entre miércoles y jueves.

Diálogo ente Orsini y la primera víctima

Por otro lado, este lunes Chilevisión dio a conocer que la diputada del Frente Amplio Maite Orsini, expareja del deportista, se comunicó con la primera denunciante de Valdivia, una mujer tatuadora con quien el deportista pensaba realizarse un tatuaje de el Joker.

El diálogo, que fue confirmado por fuentes de La Tercera, se habría efectuado en los primeros días de conocida la primera denuncia. En esos momentos, en la semana del 22 de octubre, la parlamentaria habría llamado a la denunciante. Se desconoce hasta ahora el contenido de esa conversación, que está en el conocimiento del Ministerio Público.

De hecho, Orsini fue llamada a declarar en calidad de testigo en las causas unificadas contra el deportista. Durante la tarde de este lunes, Orsini se encontraba viajando hacia Ontario, Canadá, para participar de una actividad parlamentaria en ese país. De acuerdo a su equipo de prensa, se referiría a este hecho una vez que llegara a su hotel.

El debate por el consentimiento

Lo que plantea la abogada Paula Vial es que en ambos casos, uno ocurrido durante la noche del jueves 17 de octubre y el segundo, el domingo 20 del mismo mes, se trató de relaciones sexuales bajo consentimiento.

“Nosotros afirmamos que Jorge no ha cometido ningún delito, que no ha actuado en contra de la voluntad de ninguna mujer ni se ha aprovechado de la incapacidad de decir que no”, afirmó Vial este lunes en dicha radioemisora.

Asimismo, Vial dijo que no había un “modus operandi” similar por parte de Valdivia en ambos casos. “Las denuncias no tienen nada que ver una con la otra. La primera (denunciante) dice que no se acuerda de lo que ocurrió. La segunda dice que sí se acuerda, pero que no pudo actuar o ejercer su voluntad. En un caso estaban en un restaurante, en otro en una discoteca; en uno fueron al departamento de ella, en el otro al de Jorge; en una estaban ellos solos, en el otro en un grupo. Entonces, no hay nada en común”.

Respecto al consentimiento, argumentó: “No se trata acá de que no está claro si la víctima dijo que sí o que no. Lo que está claro es que el Ministerio Público dijo que (la víctima) no pudo decir que no porque estaba bajo los efectos de las drogas y eso le impedía reaccionar. Y eso es lo que no es efectivo y eso se constata con prueba muy evidente, con prueba palpable”.

Por su parte, la fiscalía plantea que no hubo consentimiento en ninguno de los dos casos y que en ambas situaciones se actuó bajo la influencia del alcohol.