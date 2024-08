Formalización, día 2: Fiscalía apunta al rol de Luis Hermosilla como “consejero delictivo” en el caso Factop

Poco más de 40 minutos faltaban para que empezara la audiencia, cuando por la explanada del Centro de Justicia de Santiago ingresó hasta el edificio C el abogado Luis Hermosilla. El protagonista del “caso audio” llegó acompañado, al igual que el miércoles, de su hermano y defensa Juan Pablo Hermosilla, para comparecer en la segunda jornada de formalización en su contra.

De hecho, solo el defensor tuvo palabras para la prensa, afirmando que “el compromiso que nosotros tenemos es enfrentar esto, buscando colaborar en la aclaración de los hechos de una forma que todos quedemos con una visión más o menos clara de qué realmente ocurrió y se responda por lo que corresponde y no se responda por cosas que no corresponde”.

Minutos más tarde también arribaría al tribunal la abogada Leonarda Villalobos, quien en compañía de su esposo y también imputado, Luis Angulo, ingresaron raudamente hasta la sala 503 sin pronunciar ninguna palabra. Pero la también abogada no sería la protagonista este día, y es que la Fiscalía -hasta el cierre de esta edición- centró sus argumentos y antecedentes en Hermosilla.

En particular, la Fiscalía Oriente detalló aquellos hechos que llevaron al Ministerio Público a vincularlo con el delito de lavado de activos. Y así fue que durante toda la mañana el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Miguel Ángel Orellana, enumeró uno a uno los hechos que llevaron hasta el banquillo de los imputados al abogado Hermosilla, a quien calificó como “consejero”, incluso, de actividades delictivas.

Santiago 21 de agosto 2024. Se lleva a cabo la formalización por "caso audio" del abogado Luis Hermosilla, en el Centro de Justicia. Javier Salvo/Aton Chile

El conocimiento de Hermosilla

Cerca de las 9.15 horas la jueza Mariana Leyton dio la palabra al Ministerio Público para que continuara fundando los antecedentes que este miércoles lo llevaron a solicitar la medida cautelar de prisión preventiva. Para acreditar el delito de lavado de dinero, el fiscal de alta complejidad comenzó detallando los antecedentes que vinculan al propio Hermosilla con el caso base de la arista audio: Factop.

Orellana apuntó al rol o posición que, en “mezcla de intereses delictivos entre los señores Sauer y los señores Jalaff”, tuvo el abogado Hermosilla. En esa línea, explicó que la vinculación inicial del penalista no es con los hermanos Sauer, sino con los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, todos protagonistas del caso Factop, en el cual se investigan presuntos hechos de estafas.

Sobre la relación con los Jalaff, el fiscal explicó que esta corresponde a “una relación que va mucho más allá, que excede con distancia de la relación abogado-cliente. Es un amigo”, apuntando incluso a que se consideraban “hermanos” y que Hermosilla no solo se preocupaba de sus temas jurídicos, sino también económicos.

En ese sentido, apuntó a que el abogado “aprovecha en definitiva la bonanza o el éxito y sufre con los problemas económicos de los señores Jalaff, pero por sobre todo el exceso de la labor de Luis Hermosilla respecto de los señores Jalaff tiene que ver con su rol de consejero, consejero en el más amplio sentido de la palabra. Y que incluye los ámbitos vinculados con la actividad delictiva”.

Santiago 21 de agosto 2024. El abogado Luis Hermosilla se retira del Centro de Justicia luego de su formalización por el "caso audio". Dragomir Yankovic/Aton Chile

La vinculación con la política

En la misma línea de probar la vinculación de Hermosilla con el caso que derivó de las operaciones de Factop, el Ministerio Público apuntó al “poder” e influencia que tenía el abogado penalista.

Para eso, el fiscal Orellana leyó una serie de conversaciones entre Álvaro Jalaff, quien entonces era CEO del Grupo Patio, con el propio Hermosilla, quien también fue sindicado por el fiscal como un operador político. En ese sentido, dio cuenta de una conversación del 2016 entre ambos, en la cual se buscaba planificar una comida con el expresidente Sebastián Piñera.

Además de eso, expuso una conversación que tuvo el propio abogado con uno de los hermanos Jalaff, en la cual hablan sobre el nombramiento de Sebastián Sichel, el 2020, en la presidencia del Banco Estado. En esa conversación, el fiscal Orella leyó que Álvaro Jalaff le envió esa noticia a Hermosilla con la pregunta: “¿Esto es bueno para nosotros?”.

Ante lo cual el penalista le respondió: “No bueno, demasiado bueno. Íntimo, íntimo de ACh (Andrés Chadwick), cuando quieras. Sichel irá a la oficina, ahí tenemos que hacer cosas seguras. Le dice: ayúdame con Sichel, por favor. Luis Hermosilla le dice: le metí una llamada y no me ha contestado. Y le manda el contacto de Sebastián Sichel”, relató el fiscal. Exautoridad que, tras conocido esto, anunció acciones legales en contra del abogado imputado en el “caso audio”.

En esa línea, también apuntó otros diálogos que tenían ambos, en los cuales el ahora imputado en el “caso audio” le decía a su amigo que “el reconocimiento es para tu relación con tus pares, para que sepan de tu poder”. También el fiscal Orellana se refirió al interés que tenían los Jalaff con el nombramiento de Felipe Ward como ministro de Vivienda, durante la segunda administración de Sebastián Piñera.

Juan Domingo Acosta, abogado del fallecido expresidente, afirmó que lo comunicado por la Fiscalía “da cuenta de una conversación entre el imputado señor Hermosilla y una tercera persona también cuestionada en la investigación. El contexto de esta conversación no es distinto a otros casos en que dicho imputado se ha atribuido relaciones, vínculos o influencia que no tenía”.

Santiago 21 de agosto 2024. El abogado Luis Hermosilla se retira del Centro de Justicia luego de su formalización por el "caso audio". Dragomir Yankovic/Aton Chile

La analogía

El fiscal de Alta Complejidad y Crimen Organizado afirmó que Hermosilla tenía conocimiento de las actividades ilícitas en las que estaban involucrados los protagonistas del “caso Factop”. Por lo mismo, afirmó que los recursos provenientes de esos hechos buscaron ser blanqueados por los imputados.

Refiriéndose a aquello, el fiscal explicó el caso haciendo -en palabras de él- una analogía con uno de los atracos más grandes registrados. “Si esto fuera el robo del siglo, faltaba dónde estaban los dineros del robo del siglo”, haciendo alusión a la investigación por estafa en el “caso Factop”. A lo que agregó: “El desarrollo de la investigación, de esta investigación, permitió determinar el destino de estos recursos”.

Sobre el destino de esos recursos, y en el caso de Hermosilla, el persecutor apuntó al excesivo uso de dinero en efectivo, las falsas justificaciones de inversiones y de empresas de fachada.

Santiago 21 de agosto 2024. El abogado Luis Hermosilla se retira del Centro de Justicia tras su formalización por el "caso audio". Javier Salvo/Aton Chile

“Este caso me trajo ese recuerdo”

Casi dos horas tardó el Ministerio Público en exponer los antecedentes para fundamentar el lavado de activos del abogado Hermosilla. Además de todo lo anterior, también expuso cartolas de transferencias de dinero de parte de Factop al penalista, así como también una serie de conversaciones que darían cuenta del “bicicleteo” de dinero que tenía el profesional con Daniel Sauer a través de la empresa de este último.

Para eso, y ya entrada en la parte final de los antecedentes vinculados al abogado, el persecutor apuntó a que Hermosilla se aprovechó de estos recursos y expuso los chats en los que -en clave- Hermosilla y Sauer hablaban sobre “zapatos”, haciendo referencia a los sobres con dinero.

Sobre aquello, el fiscal Orellana afirmó: “Yo soy un investigador de crimen organizado hace muchos años y hace mucho tiempo no escuchaba lenguaje críptico como este. Empecé a escuchar los zapatos como una forma de referirse de manera críptica a droga o a dinero, y este caso me trajo justamente ese recuerdo. Es, por favor, porque claramente Daniel Sauer y Luis S. no tienen ningún negocio de zapatos”, afirmó.

Jerga utilizada, y según dio cuenta este medio, en la declaración del propio Daniel Sauer en junio, cuando dijo que en ese chat hace referencia a “zapatos o sobres que se guardan en la caja fuerte”. Sin embargo -explica- con esto se refería a que “en realidad se está haciendo referencia a montos de dinero en efectivo, que corresponden a cambio de divisa que realicé en la corredora STF para él y que le eran entregados físicamente, respecto de los cuales tampoco se emitió ningún tipo de documento tributario, y que eran para viajes que él tenía”.

En esta parte de la audiencia, el fiscal Orellana también aludió el informe en derecho, para la defensa del exministro del Interior, Andrés Chadwick, que solicitó Hermosilla al académico alemán Kai Ambos. Proceso en el cual fue intermediario en aquel entonces, el ahora ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus.

El turno de Leonarda

Cerca de las 13 horas, una vez concluida la formulación en contra de Hermosilla, y al igual que con el abogado, la Fiscalía comenzó a entregar los antecedentes por los cuales quedaría en evidencia de que Leonarda Villalobos también estaba en conocimiento de los ilícitos de Factop y del origen del dinero que -a juicio del Ministerio Público- buscó blanquear.

La abogada Leonarda Villalobos llega al Centro de Justicia para su formalización en el "caso audio". Foto: Javier Salvo / Aton Chile.

La abogada, según el fiscal, es “la persona que tiene un mayor manejo, incluso, a veces incluso más que Daniel Sauer, acerca de la complejidad que existe en relación a la emisión de facturas ideológicamente falsas en las distintas empresas”. El persecutor también citó un chat entre Hermosilla y Villalobos.

“Una de las pruebas que se reunieron por parte de la Comisión para el Mercado Financiero era un chat al igual que este, un chat que se llamaba Índices. Y ese chat de Índices daba cuenta permanentemente de qué manera se inyectaban de manera irregular fondos desde Factop, desde Ariel Sauer, desde Daniel Sauer, y también desde Álvaro Jalaff y Antonio Jalaff a STF, para mantener de manera irregular y artificial los índices de liquidez e inversión de la corredora para mantenerla viva”, afirmó el fiscal oriente.

Seguido de eso el persecutor también detalló los gastos en cosas de lujos que realizó Villalobos. Algo por lo cual la defensora, Alejandra Borda, fue consultada en la mañana y ante lo cual aseguró que la abogada “es una persona que lleva 30 años trabajando, que ha generado un patrimonio que es bastante normal (...) ella tiene la vida adecuada a su actividad personal, a la actividad de su marido. No tienen grandes lujos, no tienen grandes bienes. Son personas que viven de forma bastante normal y adecuada a la realización de sus actividades. Distinto es decir que por sus cuentas pasaron millones de pesos”.

Este viernes la Fiscalía continuará con la etapa para fundar la necesidad de cautela de los imputados, en contra de quienes ya solicitó prisión preventiva y que ahora debe argumentar. Seguido de eso, que se espera que dure una hora, será el turno de los querellantes de exponer sus elementos. Durante la audiencia de este jueves, la magistrada Leyton confirmó que la formalización tendrá una cuarta audiencia, y que será el próximo lunes.

Ese día la magistrada determinará si quienes protagonizan el denominado “caso audio” quedarán o no en prisión preventiva.