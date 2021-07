Formalizan a “paciente cero” de la variante Delta de Covid-19 por asistir a funeral de su padre y mentir a autoridades: imputada queda con arraigo nacional

Durante la mañana de este jueves, en el Juzgado de Garantía de San Javier, se realizó la audiencia de formalización de la mujer “paciente cero” de la variante Delta de Covid-19, quien es acusada de infringir al Artículo 318 tras haber mentido a las autoridades sanitarias y no cumplir con la cuarentena luego de ingresar al país desde Miami, Estados Unidos, para asistir al funeral de su padre.

En la audiencia, el fiscal jefe de San Javier Patricio Caroca también formalizó a la hermana de la mujer y a su cuñado por ser contactos estrecho y tampoco cumplir con el régimen solicitado por la autoridad sanitaria.

Ante ello, Caroca solicitó la medida cautelar de arraigo nacional durante dos meses, es decir, el período que dure la investigación.

En la instancia, el persecutor detalló la cronología de hechos que llevaron a este formalización y presentó un video -publicado en redes sociales-del funeral del padre de la mujer, identificada con las iniciales Y.P.O., donde se ve a los imputados participando de la ceremonia en el Cementerio Parroquial de San Javier junto a otras 20 personas.

Caroca explicó que la acusada llegó el pasado 4 de junio a Chile desde Miami, manteniendo un PCR negativo tomado en Estados Unidos. Luego, la mujer se trasladó a la residencia sanitaria en Santiago donde le señalan que debe hacer una cuarentena de 10 días, es decir, desde 4 de junio al 13. El 5 de junio en virtud de una solicitud que pide en conjunto a su cuñado, O. E., se autoriza que la mujer pueda viajar hasta San Javier, pero “única y exclusivamente hasta su domicilio donde debía mantener la cuarentena de 10 días”. El cuñado y la hermana de la mujer fueron ahí contacto estrecho de Y.P.O. y también debían guardar cuarentena al menos hasta el 13 e junio.

Sin embargo, el 5 de junio salieron a San Javier, junto a un sujeto no identificado por la fiscalía. Ahí hicieron una parada en un servicentro. “Tal como se les indicó en correos electrónicos, así como también en resoluciones sanitarias que regulan las cuarentenas, estos no debían mantener ningún tipo de contacto que implique terceras personas. No obstante, se detuvieron en la ruta sur a la altura del kilometro 61,9, en una servicentro Shell, descendieron del vehículo ingresaron al local de comidas UPA, e inclusive mantuvieron conversación con personas que se encontraban al interior, para posteriormente volver a su vehículo y seguir su viaje”.

El persecutor además indicó que tanto la hermana como el cuñado de la Y.P.O. , “estaban en conocimiento y vulneraron de manera intencional y más aún mintieron a la autoridad”.

Posteriormente, el 11 de junio la Seremi de Salud del Maule le realiza un test de antígeno que arroja positivo y es trasladada a la residencia sanitaria Las Garzas en la comuna de Cauquenes. Ahí se le aplique un PCR que da nuevamente positivo. La imputada cumple su cuarentena obligatoria en otro recinto en la comuna de Pelluhue y recibe el alta médica el 22 de junio.

Finalmente, el magistrado Daniel Ocampo indicó que debido a que los imputados estaban en conocimiento que debían cumplir aislamiento pero no la respetaron, por lo que, aceptó la solicitud de la fiscalía y los acusados quedaran bajo arraigo nacional durante un período de dos meses.