“Fue probablemente un error hablar de montos de sueldos”: Paris aborda polémica con Colmed pero descarta pedir disculpas públicas

El ministro de Salud, Enrique Paris, abordó la polémica que lo enfrentó con el Colegio Médico (Colmed) luego de que asegurara en televisión que estos profesionales acaban de “recibir un bono mucho más sustanciosos que los mismos funcionarios de salud” y que éstos “ganan mucha plata”.

Los dichos del secretario de Estado fueron emitidos en el programa Hola Chile de La Red donde aseguró que “un médico que trabaja 44 horas tiene un sueldo de más de 5 millones 400 mil pesos”. Esto, provocó la molestia de la presidenta del gremio, Izkia Siches, quien descartó que hayan recibido un bono desde el inicio de la pandemia. “Lamentamos profundamente los falsos anuncios sobre nuestras remuneraciones que, a nuestro juicio, sólo pretenden enfrentarnos al resto de los gremios y a la población en general”, expresó la dirigenta.

Consultado sobre este tema en el balance de la situación del coronavirus en el país entregado este lunes, Paris reconoció que “fue probablemente un error hablar de montos de sueldos, crea diferencias dentro del equipo de salud y lo reconozco”.

Sin embargo, descartó disculparse públicamente: “Las disculpas las debería pedir la persona que dijo que éramos muy dialogantes, pero que no cumplíamos lo que prometíamos y que además amenzábamos con una reducción de sueldo. Él es el que induce al engaño y yo no”, dijo el ministro, aludiendo al secretario general de Colmed, José Miguel Bernucci.

“Ante ese engaño yo tenía que responder. No me podía quedar callado cuando una persona que es dirigente nacional, y que está postulando a un cargo, indica en un tuit que se van a reducir los sueldos, eso no es verdad, todo el mundo lo sabe y cualquier abogado sabe que (los sueldos) se fijan por ley”, expresó.