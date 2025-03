Gajardo apunta a que filtración de informe de Contraloría sobre inhibidores en cárceles obedecería a “razones políticas”

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió al informe de la Contraloría General de la República, que detectó falencias en los sistemas de inhibición de señal de telefonía celular en las cárceles del país. En el documento además, se informa que solo diez recintos penitenciarios, de los 79 administrados por Gendarmería, cuentan con el sistema.

Desde que se dio a conocer el detalle del informe, el ministro aseguró que los inhibidores sí están funcionando, además, indicó que desde su cartera recibieron la información y las sugerencias de Contraloría de “muy buen manera”. Eso sí, criticó la filtración del documento a la opinión pública, recalcando que se trata de un informe reservado.

En virtud de ello, la Subsecretaría de Justicia presentó una denuncia en representación del ministerio. “Se presentó una denuncia y la Gendarmería el día de ayer presentó una querella”, señaló en conversación con Radio Duna.

Imagen referencial. Foto: Javier Salvo/Aton Chile.

En ese sentido, el ministro destacó que el sistema de inhibidores ha permitido “desbaratar bandas, ha sido relevante porque le hemos entregado mucha información al Ministerio Público”.

“El sistema tiene varias funcionalidades para las investigaciones criminales, y en ese sentido, el sistema ha sido muy provechoso para Gendarmería. Entonces, que por razones políticas el informe se filtre, le hace un daño al país”, acusó.

En esa línea, Gajardo argumentó que, su impresión es que “el informe se filtró para señalar que el sistema no estaba funcionando, porque era un sistema que este gobierno logró implementar”.

Ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Foto: Dedvi Missene.

“Antes de este gobierno no había inhibición de teléfono celular en las cárceles, y este gobierno lo logró implementar, no otro, no otras autoridades, este gobierno lo implementó”, sostuvo.

Eso sí, aseguró que no posee antecedentes respeto de quién lo haya filtrado, “y por lo mismo les hemos pedido al Ministerio Público que lo investigue”, indicó.

“Lo que nosotros creemos es que esta discusión, en parte, se está politizando, y eso a nosotros nos preocupa, y nos preocupa porque implica no darla con altura de miras. Tenemos que ser muy cuidadosos en cómo nosotros protegemos el sistema”, sostuvo.