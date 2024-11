Gendarmería de Chile abordó este sábado el traslado del exsubsecretario Manuel Monsalve desde el Complejo Penitenciario de Rancagua hacia el Anexo Capitán Yáber.

La otrora autoridad de Interior fue derivada a Capitán Yáber un día después de que Antonella Marchant, líder de la banda delictiva “Los Marchant”, lo insultara en el recinto y le hiciera un gesto de cortarle el cuello, según conocedores de la situación.

Tras el incidente, Gendarmería de Chile remitió los antecedentes al 7° Juzgado de Garantía de Santiago y solicitó que se traslade al imputado al anexo ubicado en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas). A su vez, la defensa del exsubsecretario presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago para que éste cumpliera la medida cautelar de prisión preventiva en su domicilio por motivos de seguridad y en atención a las amenazas de Marchant.

En el frontis de la Dirección Nacional de Gendarmería, el subdirector Operativo de Gendarmería, Leandro Pincheira Millar, informó que el exsubsecretario ingresó al recinto cerca de la medianoche para participar de los protocolos de seguridad y salud. “Actualmente se encuentra bien, cumpliendo régimen interno como cualquier otro interno de la unidad donde ingresó”, detalló.

Gendarmería confirma que nuevas amenazas contra Manuel Monsalve justificaron su traslado al Anexo Capitán Yáber El subdirector Operativo de Gendarmería Leandro Pincheira.

Respecto de las amenazas que habría recibido el imputado en Rancagua, Pincheira Millar comentó que la información fue puesta a disposición del Ministerio Público y que “los antecedentes que nosotros informamos al tribunal no dicen relación con ese hecho, son nuevos antecedentes que se le informaron al tribunal y en base a esos antecedentes, el tribunal determinó su traslado al Anexo Capitán Yáber”.

“Son nuevas amenazas y esos antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público y a su vez nosotros nos pusimos a disposición del Juzgado de Garantía”, agregó.

Al ser consultado al respecto, el subdirector operativo de la institución declinó referirse al detalle de las nuevas amenazas y a si estas estarían relacionadas con el clan de “Los Marchant”.

Por otra parte, el uniformado confirmó que el exsubsecretario es el único recluso imputado por delitos sexuales en el recinto, que cuenta con once internos, entre ellos, figuras relacionadas al caso Audio como el abogado Luis Hermosilla y los empresarios, Rodrigo Topelberg, Daniel y Ariel Sauer.

Gendarmería confirma que nuevas amenazas contra Manuel Monsalve justificaron su traslado al Anexo Capitán Yáber Imagen de archivo. Los abogados Lino Disi y María Inés Horvitz llegaron a la cárcel de Rancagua para entrevistarse con su representado Manuel Monsalve. Foto: Jorge Loyola / Aton Chile.

En cuanto a la posibilidad de que la exautoridad pueda recibir amenazas en este recinto penitenciario, el uniformado respondió que “el Anexo Capitán Yáber está en el centro de un complejo que se encuentra en el lugar, al lado del Repas. La infraestructura es distinta, tiene una clasificación distinta, los espacios imposibilitan que pueda tener contacto con otros internos”.

“No hay ningún privilegio. Nosotros tenemos la obligación de tomar medidas inmediatas informando al tribunal cuando los antecedentes podamos tener del imputado Monsalve como de otros internos, ameriten algún tipo de traslado, que no tienen en absoluto relación con algún tipo de privilegio (...) Eso no fue un trato especial. Nosotros tenemos a diario un número importante de traslados y gran parte de esos traslados justamente se hacen por eso, porque tenemos que prever que algún interno que pueda correr algún riesgo pueda tener una mejor habitabilidad en otra unidad penal”, aseguró.

Adicionalmente, negó que el traslado de Monsalve a un recinto que habitualmente no alberga a imputados por delitos sexuales siente un precedente para casos futuros. “Nosotros tenemos que revisar caso a caso. Los precedentes institucionalmente no son válidos en relación a las evaluaciones técnicas que nosotros debemos tener cuando un antecedente así lo pueda ameritar”, dijo.