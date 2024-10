General (r) de Carabineros Enrique Bassaletti reconoce que durante el 18-O hubo funcionarios que abusaron de su autoridad

El general (r) de Carabineros Enrique Bassaletti, quien actualmente es candidato a la alcaldía de Maipú con un cupo de Republicanos, abordó en conversación con Desde La Redacción de La Tercera, cómo se vivió el estallido social de 2019 desde el interior de la institución uniformada, considerando que en ese entonces se desempeñaba como jefe de zona Metropolitana Este.

A cinco años de la revuelta, Bassaletti señaló que el 18 de octubre “es un día de vergüenza nacional”.

“Yo creo que todo el mundo coincide en ese diagnóstico. Se vio lo peor de un segmento de personas (...), el uso de la violencia fue extrema”, sostuvo.

Respecto al actuar de los carabineros en las calles durante las manifestaciones, Bassaletti aseguró que hubo ciertos casos donde algunos funcionarios habrían abusado de su poder.

“¿Creo que hicieron abuso de su autoridad, que se excedieron sus fuerzas? Yo creo que probablemente sí, porque conozco por lo menos un caso”, sostuvo.

Sobre “el caso”, señaló que tuvo que dar de baja “a una patrulla completa, que le pegaron a un joven sin ningún motivo, había imágenes. Y ese tipo de acciones, jamás las van a encubrir Carabineros. Nunca. Porque no está en la doctrina”, aseveró.

No obstante, señaló que “la responsabilidad penal es individual”.

“Si alguien demuestra que hubo un jefe, por ejemplo, de cualquier grado, que eso lo toleró, se hicieron los locos, entonces es cómplice, también tienen que irse preso. Pero eso hay que demostrarlo. No hubo aquí una intención de la institución, como una política operativa, por decirlo de alguna manera, que le hicieron un guiño a decir ‘bueno saquémosles la...’ no era así. O si no aquí tendríamos decenas de muertos”, indicó.

Al ser consultado respecto a si hubo un mal empleo del armamento de los uniformados, Bassaletti afirmó que “en algunos casos pudo haberlo habido”.

“Cada caso es individual, pero yo también los invito a ver la imagen de la época, cuando tienes 300 tipos lanzándote no pancartas pidiendo mejores salarios o mejor educación, te están lanzando piedras, que son armas, te están lanzando bombas incendiarias”, manifestó.

En esa línea, nombró a carabineros que resultaron heridos durante las manifestaciones, “son personas que perdieron la vista en Carabineros, a otras les amputaron el pie, y de las últimas dos que te nombré les quemaron el rostro y el cuello”.

“El respaldo no fue el preciso”

El general en retiro señaló que, a su parecer, el respaldo de parte del gobierno de Sebastián Piñera hacia Carabineros en ese momento “no fue el preciso, no fue a tiempo, fue dubitativo”.

“Yo creo también, a lo mejor tenían las dudas, de si Carabineros se había vuelto loco y estaba abusando de forma excesiva la fuerza, probablemente que hayan tenido esa sensación”, inquirió.

Pese a ello, manifestó que, a su parecer “pudo haber una disposición distinta” de parte del Ejecutivo.

Por otra parte, el general (r) señaló que en ese momento “estaba todo tan enredado. Es cierto, nosotros no teníamos el entrenamiento masivo para un acto... yo creo que todavía no existe, porque es de locos, o sea, el tener a todo Chile incendiado y responder a eso”.

Finalmente, Bassaletti criticó los reconocimientos que se le hicieron a la denominada “primera línea” del estallido y deslizó que está esperando que se le otorgue un reconocimiento a él también.

“Yo estoy esperando que me inviten a mí, a mis carabineros de la época, a una medalla, aunque sea que esté en retiro, por el reconocimiento de haber salvado el Estado de Derecho de este país”, señaló.