La mañana de este sábado, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió a las responsabilidades de la empresa Enel, a causa del corte de luz que lleva casi 10 días y que aún afecta a 34 mil clientes en Santiago.

La declaración se dio en el contexto de una visita a la población Juanita Aguirre en la comuna de Conchalí, sitio donde un incendio destruyó tres hogares, “producto, aparentemente, de un cambio de voltaje”, explicó Orrego.

La autoridad reiteró que la prioridad sigue siendo la restauración del servicio. “Ya va a llegar el tiempo de las multas, que espero que sean cuantiosas y significativas”, sentenció.

Gobernador Orrego asegura que Enel “es una empresa que se ha ahorrado plata a costa de la calidad del servicio de los vecinos”

Según explicó el gobernador, lo que él espera es una “reingeniería del sistema de distribución eléctrica” en Santiago.

“No puede ser que incumplimientos sistemáticos de las empresas, como la no poda de los árboles, la no mantención de los postes, la no presencia de la suficiente cantidad de cuadrillas pasen desapercibidas. Eso hay que hacerlo antes. Hoy día ya estamos llegando tarde”, alegó.

Más allá de las sanciones, Orrego advirtió que “lo importante es fiscalizar durante los tiempos de normalidad. Y esta es una empresa que se ha ahorrado plata a costa de la calidad del servicio de los vecinos”.

Elevar las multas

El actuar de Enel, acorde a Orrego, “no está a la altura de lo que es el rol que cumple en nuestra ciudad”.

“Nosotros ya hicimos una demanda colectiva por el tema de mayo. El problema es que eso se demora mucho”, explicó. Según aseguró Orrego, en esa ocasión, la multa a la empresa fue de 4.000 millones de pesos.

Debido a la tardanza de esta medida, los municipios optaron por el camino del Sernac para buscar una compensación voluntaria de parte de la empresa a los afectados.

“La pregunta que yo me hago como gobernador de Santiago, ¿son las multas suficientes? ¿son suficientemente altas? porque si es más barato pagar la multa que hacer la inversión, sistemáticamente las empresas van a pagar la multa”, cuestionó Orrego.

“Le pido al regulador y al fiscalizador que en esta ocasión, uno, apliquen las máximas multas, y segundo, si no son suficientes esas multas, o cambien la ley o cambien el reglamento. Pero aquí, mientras a las empresas no les duela el bolsillo, no van a hacer las inversiones que se requieren.”, finalizó.