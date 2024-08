Gobierno alerta por impacto de nueva ley de reincidencia en el sistema penal

Tras participar de la sesión de la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado en que se analizó el proyecto de fortalecimiento de las fiscalías, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, fue consultado en el Congreso por el anuncio que hizo el Presidente Gabriel Boric de la presentación de una iniciativa para acelerar la construcción en la Región Metropolitana de una cárcel especial de alta y máxima seguridad para los criminales líderes de las bandas organizadas.

El anuncio del Ejecutivo se hizo el 18 de julio junto a una serie de medidas para enfrentar la criminalidad luego de una serie de homicidios en la capital. La decisión del gobierno es que ese nuevo penal se construya en Santiago, junto a las cárceles de la calle Pedro Montt.

Cordero fue consultado si se había entrampado el proyecto de “fast track” de permisos de construcción de y comentó que se están evaluando “antecedentes adicionales” que surgieron en las sesiones secretas en las que participó la semana pasada, en la Cámara de Diputados y en el Senado, sobre la situación penitenciaria y la proyección del sistema.

En esa línea, confirmó que se considera extender el “fast track” a más proyectos. Esto considerando la puesta en marcha del proyecto de ley, despachado por el Congreso la primera semana de junio, que busca mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social.

“Yo les quiero recordar que en los próximos días se va a promulgar y publicar la ley de reincidencia, que es la reforma al Código Procesal Penal más significativa. Eso va a tener un impacto muy grande en el sistema penitenciario. Las proyecciones no son buenas. Y lo que conversé yo con diputados y senadores es más bien que el fast track debiera ser más bien global para el conjunto de inversión pública, de ampliación y nuevas cárceles que ha estado trabajando el Ejecutivo en el Plan de Infraestructura”, expuso Cordero.

La autoridad informó que “el Ejecutivo está trabajando en un proyecto para el fast track general de las ampliaciones y de nuevas cárceles que están identificadas”.

Lo que abarcaría el fast track corresponde a aproximadamente 12.000 plazas, en Alto Hospicio, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Santiago 1, Calama y Copiapó. En el caso de Calama y Copiapó son dos centros penales donde además, producto de las conversaciones, también se ha hecho una evaluación sobre alta seguridad para la zona norte.

“Yo diría que las conversaciones de la semana pasada fueron bien fructíferas en términos de entender el momento en el que estamos. Las proyecciones no son buenas, de verdad que no son buenas. Si nosotros no tomamos decisiones de agilización de todo esa plan de infraestructura vamos a estar en una situación crítica en muy corto plazo”, recalcó.

Respecto al proyecto de reincidencia, el ministro explicó que hay modificaciones asociadas a la eficiencia del sistema de persecución criminal y se estima que una parte importante de su impacto será en las prisiones preventivas.

“Va a tener impacto significativo. Y yo lo he dicho y vuelvo a insistir, nosotros tenemos tres alternativas: o no seguimos enviando gente a la cárcel y pareciera que eso no es sencillamente posible, porque hay una política criminal del Congreso que ha venido aprobando en los últimos años, o en segundo lugar, construimos cárceles rápido, ampliamos el número de plazas, o en tercer lugar, nos vamos a tener que ver enfrentados a una situación que yo creo que nadie quiere, que es una ley de indulto general como la que tuvimos en el año 2011″, advirtió el secretario de Estado.