Gobierno da marcha atrás y anuncia que no se implementará el carnet Covid en Chile: “Se nos ha hecho ver que podría desencadenarse un problema de discriminatorio bastante severo”

Se suspende la implementación del Carnet Covid en Chile. Así lo aseguró el ministro de salud, Jaime Mañalich, en conferencia de prensa esta mañana.

El secretario de estado aseguró que decisión se fundamenta en que “se nos ha hecho ver que podría desencadenase un prueba discriminatorio bastante severo”.

De tal forma, aseguró que el razonamiento es que una persona con el carnet podría tener ciertos “privilegios” -en sus palabras-, respecto a una persona que no lo tiene, como por ejemplo, “a la hora de ser contratado, ser recontratado en su trabajo, entrar a recinto públicos, etc”.

El Carnet Covid es un documento, de tres meses de duración, que marca el alta médica para quienes enfermaron con el virus, pasaron el período de cuarentena con su respectivo tratamiento médico y no presentan síntomas.

Se esperaba que fuera presentado el pasado viernes, pero el secretario de estado aseguró que entre ese día y ayer, se decidió la suspensión de acuerdo a lo ya señalado.

En la ronda de preguntas, Mañalich agregó que solo se entregará un carnet de alta a aquellas personas que hayan estado hospitalizadas, y cuya condición clínica certifique que superaron el Covid-19.

El documento fue muy criticado por diversos expertos y autoridades, entre estas, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. En la semana, la expresidenta participó en una conferencia virtual de la Universidad de Chile, en que manifestó sus reparos al carnet.

“No sabemos la inmunidad y lo que se está testeando son las inmunoglobulinas que no definen si efectivamente esos anticuerpos tienen valor neutralizador del virus -aseguró Bachelet- el riesgo que tiene ese tipo de carnet o tarjeta es que la gente deje de hacer lo esencial, que es el distanciamiento social y las medidas de higiene. Sentirse que uno es inmune y que no contagia a nadie, eso me preocupa”.