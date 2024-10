Gobierno instruye redoblar fiscalizaciones a cajeros automáticos tras robos en Meiggs y Quilicura en menos de cuatro días

Dos robos a cajeros automáticos en menos de cuatro días se registraron esta semana en la Región Metropolitana (RM), en ambos casos los delincuentes detonaron explosiones para acceder al dinero, generando grandes pérdidas en materia de infraestructura. La situación encendió las alarmas del gobierno, desde donde informaron que redoblarán las fiscalizaciones para verificar -por ejemplo- que los cajeros cuenten con el correcto sistema de entintado.

En concreto, el robo en Meiggs, registrado la madrugada del pasado domingo generó un voraz incendio, luego que un grupo de delincuentes detonara una explosión ocasionada por una saturación de gas.

El mismo método fue ejecutado la madrugada de este miércoles en Quilicura, en el sector norte de la RM, donde un grupo de cinco sujetos hizo estallar un cajero automático del Banco de Chile, ubicado en un servicentro de la cadena Upa!, en la bencinera Shell. Los asaltantes sustrajeron las gavetas de almacenamiento de dinero, destruyendo además una mampara de vidrio. En el lugar de los hechos, Carabineros encontró tres cilindros de gas, los que habrían sido utilizados para efectuar el ilícito.

Si bien, este tipo de delito no es nuevo, en el país hace tiempo no se observaba, es por eso que la ministra del Interior, Carolina Tohá, reconoció que “estos dos robos que hemos tenido en los últimos días han sorprendido, porque hacía mucho tiempo que no teníamos y lo que vemos es que los están haciendo con técnicas muy violentas que causan mucho daño, porque ya es imposible hacerlo con los métodos que tradicionalmente empleaban”.

En ese sentido, la secretaria de Estado aseguró que el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, ha estado liderando los labores para hacer frente a la situación.

“Van a hacer un trabajo nuevamente con los bancos para mirar estas nuevas técnicas que están ocupando, cómo se les combate para impedir que esto se traduzca en volver a lo que teníamos años atrás en que este tipo de delitos eran habituales” sostuvo.

En esa línea, la ministra destacó que durante los últimos años, las medidas adoptadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito “para impedir el robo de cajero han hecho retroceder este tipo de robos de manera muy amplia en el último tiempo”.

Medidas adoptadas

El subsecretario Vergara, aseguró que ya se está en coordinación con los bancos para analizar este tipo de fenómenos y para efectuar las fiscalizaciones respectivas, de hecho aseguró que los controles se redoblarán.

“La labor que nosotros llevamos adelante como Subsecretaría, particularmente con el OS10 de Carabineros, ha permitido sostener una serie de fiscalizaciones respecto al cumplimiento de estas medidas, sin embargo y particularmente mirando lo ocurrido en el barrio Meiggs y esta reciente explosión de cajeros automáticos, hemos tomado la decisión de que redoblaremos la fiscalización a los cajeros automáticos y particularmente a la banca”, afirmó.

En ese sentido, planteó que, además de los esfuerzos policiales “se van a duplicar en las próximas horas con una fiscalización que ya también hemos notificado a la mayoría de los bancos que esto va a suceder”.

En esa línea, advirtió que estarán “encima. Vamos a cerciorarnos que esto se cumpla, pero por sobre todo quiero reiterar que aquí también hay grados de corresponsabilidad respecto a quienes tienen que apegarse estrictamente a la ley”.

El subsecretario aludió a la Ley de Seguridad Privada, promulgada por el Presidente Boric el 14 de marzo de este año, en la que “las multas, particularmente en el caso de que un cajero no cuente con el entintado o no cuente con las medidas de seguridad establecidas en la ley, se van a duplicar”, indicó.

“Una explosión del tipo que hemos visto es algo que no vamos a tolerar porque la ley nos entrega las herramientas para llevar adelante esa fiscalización y los bancos que no están ejerciendo el entintado serán multados y vamos a ejercer toda la fuerza de la ley para que estas medidas se cumplan”, aseveró.