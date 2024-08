Gobierno se querellará por ataque incendiario en cruce ferroviario de Padre Las Casas: “Esto generó un riesgo muy grande”

El delegado de la Región de La Araucanía, José Montalva, condenó el ataque incendiario que se registró la tarde de ayer miércoles en la comuna de Padre Las Casas, en La Araucanía, donde un grupo de encapuchados intentó prender fuego al tren de pasajeros que conecta Temuco con Pitrufquén, luego de incendiar neumáticos en el cruce ferroviario.

El hecho ocurrió pasadas las 19.15 horas, cuando los sujetos encendieron barricadas en la vía férrea con líquido acelerante. Con el paso del convoy, uno de los antisociales volvió a verter líquido acelerante, generando una llama de grandes proporciones que alcanzó el tren, pero que no generó mayor combustión.

Los atacantes portaban un lienzo en el que exigían el traslado del exlíder de la CAM Héctor Llaitul hasta el módulo mapuche. “Traslado inmediato a módulo comuneros al werkén de la CAM Héctor Llaitul”, se leía en el mensaje exhibido frente a los conductores.

Bajo ese escenario, el delegado acusó que “hay un hogar de estudiantes en ese sector que generalmente prenden alguna barricada o hacen algunas protestas, pero esto ha ido más lejos y esto generó un riesgo muy grande a algo que todos los chilenos y que todas las personas de la Araucanía queremos mucho que es nuestro tren”.

Montalva aseguró que el ataque “generó un riesgo a los pasajeros del tren”, aunque destacó que “no hubo ni una persona ni lesión que lamentar y tampoco daño en el tren”.

“Sin duda que nos preocupa y no vamos a aceptar que vuelva a suceder y para que no vuelva a suceder tenemos que dar un mensaje claro de no impunidad y es por eso que vamos a usar todas nuestras herramientas jurídicas para ir detrás de estos casos, que se analicen las cámaras, que se pueda ver cada una de las pruebas que existen al respecto para que se pueda dar con lo responsable y se les condene con penas ejemplificadoras que asegure que estos hechos no vuelvan a pasar porque esto no es una protesta, esto va mucho más allá y generó un daño a la población a los vecinos y también a toda la región cuando se intenta amedrentar a quienes van dentro de un tren en nuestra región”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que se ha “hecho un esfuerzo como Estado, como gobierno de poder ampliar el tren no vamos a permitir que se atente contra esta infraestructura pública tan importante para el desarrollo y la equidad de los territorios”.

La Delegación aseguró que presentará una querella por el ataque.