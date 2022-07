Golpizas, robo de agua y violencia intrafamiliar: el prontuario de Pedro Pool, el empresario que está bajo la lupa de la Fiscalía

“Chile no se merece lo que le pretenden hacer, que es sumirlo a la pobreza, en el hambre y en la esclavitud. De eso el señor Bassa, el señor Atria, todos estos indios que están ahí, los vamos a fusilar”. Estas fueron unas de las declaraciones del empresario de Osorno, Pedro Leonidas Pool Vargas (60) en contra de algunos exconvencionales. Sus dichos motivaron el inicio de una investigación por parte del Ministerio Público en su contra. Pero este no sería su primer paso por la justicia: amenazas y lesiones en contra una ex pareja figuran en su prontuario, el que incluso incluye causas por usurpación de aguas.

Sus declaraciones, realizadas en el programa “Los Espartanos” en YouTube, no fueron los únicos dichos polémicos del dueño de una famosa cadena de supermercados que lleva su apellido. Durante el fin de semana, el empresario participó en un programa de streaming en el marco del debate ad portas del plebiscito constitucional del 4 de septiembre. En la ocasión, Pool señaló que en caso de ganar la alternativa Apruebo se dedicará a “organizar grupos de resistencia de defensa de la libertad, de la propiedad privada y las familias, y lo vamos a hacer a la buena o a la mala, que la izquierda no se equivoque”

A eso agregó una frase que no dejó indiferente a nadie, incluso a autoridades del Ministerio Público y el Gobierno: “no van a ser 3 mil (los ejecutados) como el general Pinochet, van a ser hartos más. Y no va a haber exilio dorado, ya que se van a ir a isla Dawson y con poca ropa. A trabajar. Ténganlo claro amigos de izquierda. Esta es una traición a la patria y no se las vamos a perdonar”.

A raíz de estas últimas declaraciones, y producto de las amenazas, la Fiscalía de Osorno anunció que iniciaría una investigación por el delito de amenazas. La investigadora María Angélica de Miguel sostuvo que hasta ahora “se han recibo en la fiscalía siete denuncias las cuales por tratarse de un mismo sujeto denunciado y de hechos de una naturaleza semejante, han sido agrupadas en una sola investigación y se ha entregado una orden de investigar a la PDI, específicamente a la Bricim, mismo futuro que tendrán las querellas que vayan ingresando cumpliendo y dándose los mismos requisitos. Dentro de la orden de investigar hay diligencias importantes como la toma de declaración a las personas denunciantes, además del análisis de redes sociales entre muchas otras”.

El pasado judicial de Pool

Uno de los primeros registros que se tiene de Pedro Pool Vargas data del 15 de marzo del 2008 cuando fue denunciado por su entonces conviviente. Según señaló la víctima ella “se encontraba en el interior de su domicilio, de pronto llegó al lugar su conviviente Pedro Pool Vargas, quien procedió a amenazarla de muerte”. La mujer sostuvo ante los funcionarios policiales que el empresario además le habría señalado que “si ella lo denunciaba por este hecho, la mandaría a matar”. Ese año el empresario fue formalizado por el delito de amenazas de atentados contra personas y propiedades. Dicha causa fue archivada en junio de ese año.

El 4 de abril, también del 2008, días después de la primera denuncia, la misma mujer acusó que cerca de las 20.30 horas de ese día, mientras “se encontraba junto a su hijo, llega al lugar Pool Vargas”. En ese momento, declaró “procedieron a discutir, y éste sin motivo ni razón justificada la agredió con golpes de pies en sus piernas”.

Producto de esta golpiza, según señala el parte médico de la atención de la mujer, sufrió una “contusión occipital, herida contusa dedos mano derecha, contusión muslos”. Esta causa por lesiones graves fue archivada en enero del 2009.

Usurpación de agua y golpiza por “robo de dos cervezas”

Dos años más tarde, el 07 de agosto del 2011, Pool Vargas fue denunciado por la empresa Essal por el delito de usurpación de aguas. La compañía sostuvo en su querella, que el empresario tenía intervenido y adulterado el medidor de agua de su casa, lo que generaba una lectura negativa. Según la compañía, dicha acción se mantuve por 60 días, lo que acumuló una deuda del imputado con Essal por $24.130.941. El 29 de enero de 2013 el Ministerio Público decidió no perseverar por esta causa.

El último paso de Pool Vargas por la justicia fue el 19 de septiembre de 2016. Ese día, según le imputó la Fiscalía de Osorno, cerca de las 18.30 horas, el sujeto llegó hasta su local ubicado en la esquina de las calles Walterio Mayer con San Agustín. Una vez dentro del local, tomó por la fuerza a un empaquetador del supermercado y lo trasladó hasta una oficina ubicada en el segundo piso. En ese lugar, según sostiene el Ministerio Público, “lo culpó de la sustracción de dos cervezas”. Una vez que la víctima desconoció esa imputación, Pool Vargas “se ofuscó y procedió a agredirlo, tomándolo de la cabeza, acto seguido le dio un golpe de puño a la altura de su cabeza, logrando huir la víctima del lugar para evitar un mal mayor”. Producto de este episodio la víctima terminó con una “contusión frontal izquierdo leve”. Por esta causa, por el delito de lesiones leves, el empresario pagó una multa de $17.284.

Antivacunas

Las últimas apariciones públicas del empresario no han sido los únicos incidentes por los que ha llamado la atención. El pasado 13 de julio, durante una visita de la ministra Camila Vallejo en esa zona, Pool Vargas interrumpió su actividad insultándola. Producto de estos hechos, y debido a la molestia del resto de los asistentes fue expulsado del lugar.

Junto con eso, el hombre tiene su propio canal de YouTube, en el que transmite un programa llamado “Bajo la Lupa” donde opina de política y sobre el acontecer nacional. En este espacio incluso ha tenido entrevistados como el excandidato presidencial, José Antonio Kast. Según señaló Radio ADN, también ha expresado sus creencias en teorías conspirativas contra el Covid-19, por lo que se habría negado a vacunarse.

El 7 de mayo, según consigna La Cuarta, el empresario dio una entrevista al programa argentino “Tormenta de ideas”. En dicho espacio, fue comparado con el diputado y economista de ese país, Javier Milei. Ante eso, Pool Vargas adelantó que “dada la desgracia que estamos viviendo porque además tenemos una derecha deconstruida acá en Chile, voy a ser seguramente candidato a Presidente de mi país. No voy a cobrar sueldo y voy a renunciar a la jubilación de por vida que tienen los presidentes de alrededor de $20 millones de pesos chilenos. Estamos hablando de US$25.000 mensuales”.