Guevara por fiscalización de la cuarentena en la RM: “No podemos tener un policía en cada esquina, un militar en cada plaza o un PDI en cada manzana. Esto no es una dictadura como China y Corea del Norte"

Esta mañana, el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, se refirió en Radio ADN a los ciudadanos bolivianos que se encontraban pernoctando en las afueras de su embajada en Chile y que el día de ayer, gran parte de ellos, fue trasladado a albergues.

Esto se suma ya a ciudadanos de otras nacionalidades que también se han visto obligados a realizar esta acción, como ciudadanos peruanos, colombianos, ecuatorianos y venezolanos, luego de que por la pandemia del coronavirus se quedaran sin dinero ni posibilidades de retornar a su país.

Al respecto, el intendente Guevara expresó que “convencer a esas personas que se vayan a los albergues no ha sido fácil”.

En total, explicó, 400 venezolanos se encuentran ahora en albergues que ha facilitado el municipio de Providencia, 780 bolivianos se fueron a albergues en la comuna de Recoleta, que facilitó el alcalde Daniel Jadue, y a albergues en Santiago, que facilitó el alcalde Joaquín Lavín.

“También ayer llevamos a 150 peruanos a un colegio en la calle San Diego que facilitó la vicaría de un colegio, Santo Tomás de Aquino", agregó.

Hoy día, detalló, los peruanos que quedan frente a la embajada y que no pudieron ser trasladados ayer van a ser trasladados también a colegios, “Y con eso ya tenemos venezolanos, bolivianos y peruanos en albergues”, agregó.

Con los colombianos, detalla, el tema de llevarlos a un albergue “ha sido complejo”.

“Ellos no tienen confianza en que si se van a un albergue, efectivamente, van a estar en la lista de salida”, explicó.

Sin embargo, explica, no tiene mucho sentido que se queden esperando afuera del consulado.

“La verdad es que el consulado no les abren ni la puerta, no les contestan ni el citófono. Por lo tanto estar o no estar ahí realmente no presionan a mucho”, explicó. “Distinto es el caso de Venezuela porque el embajador vive ahí, y por lo tanto tiene que entrar y salir como parte de su rutina diaria y los ve. Pero más de su presión a eso, la verdad no he visto a los consulados dejándose presionar por la presencia de ellos”.

En cuanto al retorno, agrega, tanto Perú como Bolivia reconocen la cuarentena que hacen sus ciudadanos aquí en Chile. Hoy, detalla, 250 bolivianos que ya han cumplido con la cuarentena se van en buses a su país.

El caso de esas personas, detalló, es distinta al de otros extranjeros, pues ellos vienen todos los años a trabajar en la cosecha, son temporeros, pero este año por las restricciones de la pandemia no pudieron regresar a su país.

“Distinto es el caso de los colombianos y venezolanos, que vinieron a hacer una nueva vida a Chile”, agregó. “No hay que meterlos a todos en el mismo saco, y por lo tanto, sus gobiernos han tenido actitudes distintas”.

En total, Chile ha retornado más de 2.000 bolivianos y más de 1.800 peruanos a su país, “y eso lo vamos a seguir haciendo”, indicó.

Cuarentena en la RM

Sobre la extensión de la cuarentena por otra semana más en la Región Metropolitana, y la cantidad de personas que todavía circula día a día en Santiago, el intendente indicó que esto es porque un porcentaje tiene el permiso, pero también porque hay gente que no está cumpliendo con su cuarentena.

“Hay mucha gente que circula porque puede hacerlo. Ayer hubo casi 600 mil permisos en la Comisaría Virtual", indicó.

"Hay gente que trabaja en medios, bancos, farmacias, supermercados, sector público y eso va sumar en un número importante, yo calculo en más de un millón de personas entre los permisos de personas que trabajan en rubros esenciales. Pensar que esto va a ser el desierto de Atacama y no va a haber nadie porque va a haber cuarentena es una ilusión“, explicó Guevara.

Sin embargo, también hay personas que no están cumpliendo las restricciones.

"Hay gente muy irresponsable que incumple la cuarentena”, detalló el intendente, y es por eso que hay que seguir fiscalizando, agregó.

Frente a esto, agregó, “hay también niveles de responsabilidad", los cuales "tienen que ver muchas veces con la propia cultura, que obviamente hacen más difíciles que en otros la cuarentena“.

“Usted no puede tener un policía en cada esquina, un militar en cada plaza o un PDI en cada manzana. Eso no existe. No es Corea del Norte, no es China. Esto no es una dictadura, no tenemos Fuerzas Militares para reprimir a la población“, sostuvo. “Por lo tanto apelar a la educación, a la cultura, es lo que ha ocurrido efectivamente en Europa”.

En cuanto a los servicios de delivery y las situaciones que se han visto en el último tiempo con respecto a las aglomeraciones, el intendente expresó que hay “una corresponsabilidad”, y así como los supermercados restringen el número de clientes que pueden entrar al mismo tiempo, los restaurantes también deberían buscar mecanismos para evitar “el agolpamiento de las personas que van a buscar pedidos”.