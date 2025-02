70 pesos en 18 meses: las veces que ha subido el pasaje tras el descongelamiento de las tarifas

En 2019 un aumento de $30 pesos al pasaje del transporte público desató el descontento de miles de ciudadanos que salieron a la calle a manifestarse, impulsados por la iniciativa de estudiantes secundarios. Además de las marchas en las calles, un grupo no menor de personas llamó a no pagar la tarifa con la consigna “evadir, no pagar”.

Este contexto, sumado a la expansión de la pandemia, llevó a las autoridades a tomar medidas para amortiguar el impacto en los bolsillos de la población, por lo mismo, decidieron congelar los aranceles del transporte público hasta 2023. Sin embargo, la ayuda alcanzó un punto insostenible y la administración del Presidente Gabriel Boric anunció el fin del subsidio.

Las primeras luces las entregó el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, quien señaló: “Las tarifas han estado congeladas desde octubre de 2019, la razón es porque afecta a los hogares de menores ingresos. Pero, por un lado, uno entiende que las tarifas no pueden estar congeladas para siempre, y hemos estado trabajando en un proyecto que esperamos anunciar pronto, respecto de cómo debiese ser este descongelamiento de tarifas, que en cualquier caso va a ser gradual”.

Así, la última alza fue anunciada este viernes por el Panel de Expertos, que argumentó que “la aplicación de este ajuste es necesario para mantener el equilibrio financiero del sistema”. Se trata de un aumento de $20 en los pasajes de la red de buses y Metro: a partir de este 9 de febrero el nuevo valor para adultos en horario punta quedará en $870 y la regular en $770.

La nueva tarifa se aplicará a los servicios subsidiados de bus, Metro y Tren Nos-Estación Central en las 36 comunas donde opera el sistema de transporte público, además también se modificará el monto máximo para alcanzar los viajes gratis con el pago de la modalidad QR, es decir, de $40 mil subirá a $41 mil.

El organismo explicó que adicionalmente a las variaciones externas del mercado que influyen en el costo del pasaje, el congelamiento también “generó un descalce acumulado de $250, provocando efectos de arrastre en los ingresos del sistema”.

Las otras veces que subió el pasaje

Desde el desescalamiento que anunció el ministro Muñoz, el pasaje ha tenido cinco aumentos, incluyendo el de este viernes. El primero ocurrió en agosto de 2023, y pese a que la idea era un alza de $20, el Ministerio de Transportes afirmó que “la mitad de esa alza es posible cubrirla con recursos del subsidio al transporte público, dejando solamente $10 de esa recomendación para que se haga efectiva”.

En febrero de 2024 aumentó $20 para la tarifa de adultos y de $10 al pasaje escolar y adulto mayor. En esa oportunidad la directora del Transporte Público, Paola Tapia, aseguró que la medida “impacta en el presupuesto de las personas, pero a su vez, es necesaria para responsablemente financiar el sistema integrado por buses, por Metro y por tren”.

Cinco meses más tarde, en julio de 2024, el pasaje subió nuevamente $10 y a fin de año se determinó otro aumento de $10 que comenzó a regir desde el 10 de noviembre.

En resumen, desde que se inició el descongelamiento de la tarifa del pasaje del transporte público, este ha aumentado 70 pesos en 18 meses.