Habla hombre que mató a delincuente en Villa Alemana y fue absuelto: “Pensé que me iba a ir preso por defender a mi familia”

hace 23 minutos Tiempo de lectura: 1 minuto

Foto: Jose Veas/Aton Chile

“Yo no me levanté a las 4 de la mañana para matar a alguien, eso no fue así. Estaba en mi casa, estaba durmiendo y esta persona entró dos veces en la misma noche”, explicó.