“Hay bastantes razones que nos tienen en alerta”: Colegio de Profesores no descarta movilizaciones por demandas educacionales

El presidente del Colegio de Profesores Mario Aguilar, aseguró la mañana de este lunes que desde el Magisterio no descartan futuras movilizaciones si las demandas del profesorado no son resueltas por el gobierno. El líder del organismo, aseguró que existen “bastantes razones” que los mantienen en alerta, entre ellas, que se otorgue solución a los estudiantes sin matricula y que se resuelva la situación de los Servicios Locales de Educación (SLEP) mismos que, según Aguilar, no han funcionado “adecuadamente”.

En conversación con radio Pauta, el presidente de la entidad afirmó que las movilizaciones son “una herramienta de la cual nosotros nunca vamos a renunciar y, de hecho, para el caso de Antofagasta hubo una movilización nacional el lunes de la semana pasada. Allá todavía están en paro, porque aún no arreglan el problema de dar garantía a lo que están exigiendo los colegas”, indicó.

En ese sentido, apuntó a que el tema de fondo es buscar una solución sobre el funcionamiento de los SLEP, asegurando que el caso de Atacama es el de mayor connotación nacional, sin embargo, acusó que “no ha habido un servicio local que haya funcionado adecuadamente (…) hasta ahora no ha funcionando nada de bien este sistema, así que hay bastantes razones que nos tienen en alerta”.

“Vamos a buscar dialogar con la autoridad, siempre el paro es el último ratio, no debe ser lo primero, pero obviamente si estos problemas que son muy graves no tienen solución probablemente vamos a tener que decidir movilizaciones, ojalá que no, pero no lo podemos descartar de ninguna manera”, sostuvo.

Dentro de las preocupaciones del Magisterio, Aguilar se refirió a la integridad de los profesores, en esa línea abordó el suicidio de una profesora en Atacama, quien hace tres semanas se quitó la vida tras ser víctima de agresiones y amenazas por parte de una alumna y apoderada.

“Ese es un caso terrible que nos mantiene a todos muy afectados”, aseguró. Si bien, Aguilar destacó que el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se comunicó con la familia de la docente, afirmó que “el tema de fondo es cómo a futuro evitamos que se vuelva a producir un caso tan terrible como el de la colega”.

“Nos parece que la respuesta concreta es propiciar una ley en el corto plazo que ojalá lleve su nombre”, sostuvo. Eso sí, Aguilar reconoció que el problema de fondo “no se va a resolver con una ley”, afirmando que estamos inmersos en una “sociedad violenta” y, en ese sentido, “ser un profesor, profesora hoy en día es una profesión de alto riesgo. Lo terrible que suena la frase que estoy diciendo, pero no suena exagerada en ningún caso”, aseveró.

Mario Aguilar, presidente Colegio de Profesores.

Respecto a la relación del gremio con el Ejecutivo, Aguilar afirmó que “la expectativa que teníamos de un gobierno de personas que forjaron su liderazgo al alero de la educación, uno suponía y esperaba una prioridad en educación. Ya pasó la primera mitad del gobierno y no estuvo la prioridad y esperamos que eso cambie”.

En ese sentido, concluyó que, a su parecer, “no ha habido hasta ahora grandes cambios. No ha cambiado el paradigma, los problemas siguen ahí sin que se hayan resuelto”.