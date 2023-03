Hermano de sargento asesinada: “El delincuente te puede atacar, pero el carabinero no se puede defender, está todo al revés”

“Esto no es un accidente, hay un problema de fondo que no se quiere tocar en el gobierno, que es que la delincuencia está desatada”, dijo esta mañana Raimundo Olivares, hermano de la sargento segundo de Carabineros Rita Olivares, quien fue asesinada durante la madrugada del domingo en Quilpué en medio de un procedimiento policial.

La uniformada perdió la vida luego de que fuera baleada en la cabeza momentos antes de que se bajara del vehículo de la institución. La policía acudía a un llamado por el robo a un inmueble. Dos sujetos fueron detenidos por su presunta responsabilidad en los hechos.

La uniformada (43), madre de 2 hijos, de 15 y 12 años, se transformó en la mártir 1.232 de la institución policial.

En conversación con Chilevisión, Raimundo Olivares señaló: “Lo que pasa con Carabineros es algo que está pasando hace rato, es un problema que nadie quiere hacerse responsable, el gobierno, no sé por qué, no se ha hecho responsable con los proyectos de ley de seguridad que existen por causa de otros Carabineros que también murieron y no se han tomado en cuenta”.

“El Presidente de alguna manera, o el gobierno de alguna manera, dice que nos apoya, que van a estar con nosotros. Esto uno lo ha escuchado miles de veces. Al final no hay una solución concreta con lo que está pasando, por eso los carabineros están muriendo, porque les han quitado atribuciones, no han podido defenderse. Cuando hay un procedimiento, el delincuente te puede atacar, pero el carabinero no se puede defender, entonces está todo al revés. Necesitamos un cambio”, apuntó el hermano de la sargento.

En esa línea, Olivares agregó: “Es un problema de fondo, es un problema del gobierno, no es un problema del delincuente, como ayer escuché por parte del Presidente, que dijo que acá los responsables son los delincuentes. Los delincuentes no son los responsables, el responsable es... Es un problema de fondo que no han querido tocar, que no han querido solucionar, que no han querido ver en el Congreso, los parlamentarios, el Presidente. Es una lastima lo que está pasando, no se han puesto los pantalones”.

“Mi hermana pagó, mi hermana se fue, lamentablemente fue así. Tenemos que entender esto, tenemos que aceptarlo, aunque a veces no queremos. Mi hermana es una víctima de esto, de lo que está pasando”, cerró el hermano de la nueva mártir de Carabineros.

El 14 de marzo, el cabo primero de Carabineros Álex Salazar Rodríguez falleció luego de permanecer grave por tres días. Fue atropellado por un sujeto de nacionalidad venezolana en un procedimiento en Concepción. El presunto responsable, Jhoyner Enrique Bonilla Brito, fue formalizado por homicidio simple, maltrato de obra a carabineros y conducción en estado de ebriedad y quedó en prisión preventiva.

Ayer, varias personas llegaron hasta la Tenencia Belloto Sur, en Quilpué, para entregar las condolencias y mostrar su apoyo a la policía uniformada. Asimismo, en Santiago se realizó una marcha en la Alameda en favor a Carabineros.