Hombre fue asesinado al interior de su vehículo en Valparaíso: antisociales ejecutaron más de 30 disparos

Alrededor de las 13:00 horas de este miércoles un hombre de 27 años que se encontraba estacionado en las cercanías del Colegio Las Acacias, en Valparaíso, fue brutalmente asesinado por antisociales quienes ejecutaron -según información preliminar- más de 30 disparos.

De acuerdo a información de la PDI, los hechos ocurrieron en plena subida Santos Ossa -principal acceso a la Ciudad Puerto-, momento en que el hombre se encontraba estacionado y fue abordado por otro móvil -de color blanco-, del cual descendieron entre dos y tres individuos para ejecutar los disparos contra la víctima.

El subprefecto Rodrigo Muñoz, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de Valparaíso, señaló que “existen múltiples disparos en el cuerpo del joven, sin embargo, también existen diligencias que se están desarrollando en conjunto con otras áreas de la investigación, por lo que no se descarta que este hecho esté ligado a alguna otra situación anterior”.

En concreto, el fiscal adjunto de Valparaíso, José Miguel Subiabre Tapia, afirmó que “hay bastantes impactos balísticos, más de 30 hemos contado por lo menos, razón por la cual la persona falleció inmediatamente”.

Desde la PDI señalaron que tras el levantamiento de imágenes se pudo identificar el vehículo donde se transportaban los antisociales, pero aún se desconocen sus identidades.

En relación al joven fallecido, quien no tenía antecedentes, el fiscal Subiabre indicó que “está identificado. La razón por la cual estaba aquí en el colegio, al momento no existe una claridad de que sea razón de que haya existido algún vínculo de recoger o dejar alguien, no lo descartamos, pero al parecer no es el motivo del punto del encuentro que tuvieron para terminar así esta acción”.

Se están trabajando con todas las hipótesis, razón por la que no se descarta que este crimen sea un ajuste de cuentas.