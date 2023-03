Gobierno de Maduro pide respeto por DD.HH de venezolanos ante eventuales deportaciones desde Chile y afirma que no han recibido solicitud de trabajo conjunto

Tras el anuncio hecho este miércoles por el Presidente Gabriel Boric de que buscará trabajar con Venezuela y Bolivia para la recepción de migrantes que sean deportados de Chile, el gobierno de Nicolás Maduro exigió respeto para sus connacionales y afirmó que no han recibido solicitudes de trabajo conjunto con las autoridades chilenas sobre esta materia.

A través de su cuenta en Twitter, el canciller venezolano, Yvan Gil, aseguró que “el gobierno de Venezuela aún no ha recibido solicitud de trabajo coordinado con gobierno de Chile respecto a supuestas deportaciones de venezolanos”, añadiendo que “la coordinación en esta materia ha sido un clamor nuestro, así como la exigencia de respeto a los DD.HH de nuestros compatriotas”.

Las declaraciones de Gil se producen luego que el Presidente Boric anunciara una serie de medidas ante la migración ilegal. Entre ellas, las que buscan intensificar las gestiones diplomáticas para que Bolivia y Venezuela acepten a los inmigrantes que son expulsados desde el territorio nacional o que buscaban ingresar por pasos no habilitados.

En esa línea, el Mandatario que se encontraba de visita en Colchane, en la Región de Tarapacá -al límite con Bolivia- comuna que se ha visto afectada por la masiva llegada de inmigración irregular, anunció que el gobierno presentará durante el primer semestre una Política Nacional de Migraciones “acorde a los nuevos tiempos que desafía el país”.

Asimismo, sobre las relaciones exteriores que ayuden a la reconducción de migrantes, afirmó que “he mandatado a nuestro nuevo canciller (Alberto van Klaveren) a reforzar las conversaciones con nuestros países vecinos, en particular con Bolivia, con quienes no tenemos relaciones diplomáticas desde 1978 y que hoy día, no están llevando adelante la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera de Colchane y que no son recibidos por el lugar donde entran y eso tenemos que solucionarlo”, manifestó el Presidente Boric, quien destacó que impulsan dos proyectos de ley que buscan simplificar la expulsión de extranjeros que, por ejemplo, se vean vinculados a delitos de drogas.

En esa línea, reconoció que las zonas fronterizas del país se han visto afectadas por la inmigración irregular y destacó que las administraciones pasadas tampoco se prepararon para la ola migratoria, principalmente, de venezolanos y colombianos.

“Hoy desde Colchane le hablo al país, pero en especial a los habitantes de localidades fronterizas como Ollagüe, Visviri, Arica y en general a toda la Macrozona Norte. Ustedes son quienes han tenido que experimentar durante los últimos años con mayor intensidad los efectos del ingreso masivo e irregular de personas que en su mayoría llegan al país buscando oportunidades que no encuentran en sus lugares de origen y que el Estado, en su momento, no se preparó lo suficiente para recibir”, afirmó el jefe de Estado.

El Mandatario también tuvo palabras para aquellos extranjeros que se han visto envueltos en distintos crímenes en territorio nacional: “Desgraciadamente algunos de ellos también vienen con un ánimo de delinquir y quiero ser claro en que esas personas que vienen a delinquir no son bienvenidas. Las vamos a perseguir y les vamos a hacer, dentro del estado de Derecho, la vida imposible”

Además, anunció que el gobierno trabajará en modernizar los Complejos Fronterizos con un plan que desarrollará el Ministerio de Obras Públicas que buscará mejorar las condiciones de los recintos.