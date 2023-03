Tras planteamiento PS: Boric afirma que no ve “ningún drama en revisar” el programa, pero “sin abandonar los principios”

El pasado lunes los integrantes de la alianza de gobierno, compuesta por Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, se reunieron en la sede del Partido Socialista, en París 873, para realizar un encuentro de coordinación.

En dicha instancia la presidenta de los socialistas, Paulina Vodanovic hizo ver que en las colectividades oficialistas se consideró necesario “hacer una revisión crítica del programa de gobierno” y determinar “qué es lo que nos interesa como partidos de gobierno relevar, cuáles van a ser las prioridades para nosotros, para también tener ese diálogo con el gobierno”.

Una propuesta que fue abordada este miércoles por el Presidente Gabriel Boric desde Colchane, Región de Tarapacá, zona a la que llegó para supervisar en terreno el despliegue de las FF.AA. en el marco de la Ley de Infraestructura Crítica.

El Mandatario afirmó no tener inconvenientes en revisar su programa, pero eso “sin abandonar los principios por los cuales llegamos hasta acá”.

“Cuando me advirtieron que me iban a preguntar de eso dije ‘pucha la Paulina y me enojé e iba a responder una pachotada’, pero después leí las declaraciones de la Paulina enteras con el contexto y dije ‘tiene toda la razón Paulina Vodanovic’. Tenemos que lograr que la alianza de gobierno tenga iniciativa propia; que la alianza de gobierno, independiente de lo que estemos realizando como autoridades haga propuestas, esté estableciendo también prioridades, que la alianza de gobierno funcione como tal”, dijo Boric.

En esa misma línea el Presidente aseguró que “yo estoy siempre revisando las prioridades del programa. Ustedes ven que, por ejemplo la seguridad hoy día y enfrentar la migración se ha vuelto inevitablemente un tema absolutamente prioritario, porque son las necesidades de la gente. Entonces, no veo ningún drama en revisar nuestro programa. Eso sin abandonar los principios por los cuales llegamos hasta acá, que son transformaciones y la creación de una estado de bienestar en Chile, distribuir de mejor manera la riqueza, mejorar la salud pública, mejorar la educación, avanzar en terminar las deudas educativas, saldar cuestiones como la deuda histórica a los profesores. Pero para eso necesitamos allegar mayores recursos”.

Es así como el Jefe de Estado cerró sus palabras señalando: “Bienvenido lo que dijo mi compañera, Paulina Vodanovic, no nos vamos pelear por cuñas, me voy a preocupar de estar leyendo siempre antes de responder las declaraciones enteras y que la alianza del gobierno funcione cada vez más unida”.

Si bien el planteamiento de Vodanovic es compartido por el Socialismo Democrático, no ocurre lo mismo con Apruebo Dignidad, sector desde el cual se han erigido como “guardianes” del programa de Boric.

De hecho, el pasado domingo, en radio Radio Nuevo Mundo, el timonel del Partido Comunista, Guillermo Teillier, quien fue dado de alta desde el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, indicó que “el gobierno tiene que hacer todos los esfuerzos por avanzar sin renunciar, es una cosa esencial”.