Presidente Piñera da inicio a proceso de vacunación con dosis de refuerzo contra el Covid: “Ahora estamos en una etapa en donde tenemos que dar los últimos pasos”

Esta mañana el Presidente Sebastián Piñera, en compañía de la Primera Dama, Cecilia Morel, y el ministro de Salud, Enrique Paris, visitaron el Hospital de la FACh en La Reina para así dar inicio al proceso de vacunación con dosis de refuerzo contra el coronavirus, el cual fue anunciado por el gobierno la semana pasada.

Según se anunció en ese entonces, se decidió optar por administrar una nueva dosis ya que tras estudios tanto nacionales como internacionales quedó demostrado que si bien Sinovac tiene importantes signos de efectividad contra el Sars-Cov2 para prevenir los casos de hospitalización, ingreso a UCI y fallecimiento, su efectividad para prevenir la enfermedad sintomática van disminuyendo en el tiempo, por lo tanto se requiere de un refuerzo para aumentar la inmunidad y también hacerle frente a otras variantes de preocupación, como por ejemplo, la Delta.

Al respecto, el Presidente Sebastián Piñera celebró el inicio de este proceso, recordando que “iniciamos la vacunación en Chile un 24 de diciembre del año pasado”.

“Chile fue uno de los primeros países del mundo y de Latinoamérica en iniciar un proceso de vacunación, y ahora estamos en una etapa en donde tenemos que dar los últimos pasos”, sostuvo.

“Ya hemos vacunado con dos dosis a más del 82% de los chilenos”, agregó. “Pero, también es verdad que nos quedan un millón 800 mil rezagados, y yo les quiero decir de una vez por todas que cómo pueden ser tan porfiados de no comprender que no vacunarse no solo pone en riesgo su vida sino que ponen en riesgo de todos los que están alrededor de ustedes”.

El Mandatario además recordó que el calendario de la dosis de refuerzo no se detiene aquí.

“Es my importante mencionar que este proceso va a continuar. Esperamos dentro de las próximas 4 semanas que 2 millones de personas mayores de 55 años puedan recibir sus dosis de refuerzo, y a partir del mes de septiembre vamos a seguir con los menores de 55 años”, indicó.

Calendario de dosis de refuerzo

Para la vacunación de esta semana se considera a los adultos mayores que se vacunaron con segunda dosis entre el 1 y 14 de marzo, además de los inmunocomprometidos.

Esto, de la siguiente forma:

Miércoles 11: Personas de 86 años y más, vacunados con 2da dosis de Sinovac entre el 1 y 14 de marzo.

Jueves 12: Personas entre 82 y 85 años, vacunados con 2da dosis de Sinovac entre el 1 y 14 de marzo.

Viernes 13: Personas entre 79 y 81 años, vacunados con 2da dosis de Sinovac entre el 1 y 14 de marzo

Durante estos tres días pueden recibir su dosis de refuerzo las personas inmunocomprometidas (trasplante de órgano sólido, precursores hematopéyicos, cáncer en tratamiento) desde los 16 años. Para esto deben presentar receta o certificado que acredite su condición de salud.

Según explicaron desde el Ministerio de Salud, los adultos mayores de 55 años recibirán como dosis de refuerzo la vacuna del laboratorio AstraZeneca, mientras que los inmunocomprometidos recibirán Pfizer-BioNTech.

Paralelo a esto continúa también la vacunación a la población general, en donde hoy al viernes se estará administrando segunda dosis a población vacunada entre el 5 y el 11 de julio y vacunación a embarazadas a partir de las 16 semanas de edad gestacional.