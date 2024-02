“Poco respetuosa” y “hecha sobre la marcha”: concejales de Las Condes se dividen por consulta para renombrar avenida como “Sebastián Piñera”

Hace una semana, tras el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera producto de un accidente en helicóptero en Lago Ranco, la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI), propuso renombrar una avenida de la comuna en homenaje al exmandatario.

“En el próximo concejo municipal presentaré la propuesta para renombrar la Av. IV Centenario como Av. Presidente Sebastián Piñera Echenique”, señaló Peñaloza a través de su cuenta de X. Finalmente, la iniciativa que impulsó la alcaldesa se transformó en una consulta ciudadana que comenzó este lunes 12 de febrero, y que estará disponible hasta el 19 del mismo mes.

Sin embargo, en el concejo municipal no todos están de acuerdo con la forma en la que se ha llevado adelante el proceso de consulta.

La concejala Catalina Ugarte (Republicanos) define la decisión como “impulsiva y poco respetuosa” con el fallecimiento de Piñera. “Más allá de lo que representa la figura del expresidente Piñera, con sus luces y sombras, este tipo de definiciones requiere una conversación más amplia y una reflexión más profunda, por los impactos que puede generar la decisión”.

Patricio Bopp, ex militante de la UDI, señaló estar de acuerdo con que se reconozca la figura del exjefe de Estado, pero afirma que el proceso “no se ha hecho bien y no se ha escuchado de la mejor manera a los vecinos”.

“Durante estos días me han escrito muchos vecinos, proponiendo cambiar el nombre de un parque importante o a San Damián (sector donde vivía el presidente), ideas que no fueron plasmadas en esta consulta. Si realmente se quiere escuchar a los vecinos, se debería haber hecho mejor y menos sobre la marcha”, indicó el concejal.

A través de su cuenta de X, Isidora Alcalde (RD) también manifestó su molestia por la serie de complicaciones que ha presentado el proceso. “Se levantó una encuesta, pero con múltiples problemas técnicos, y ahora suman cambiar Av. Apoquindo o Av. Las Condes. Así no se puede”, indicó, agregando que “ha habido varios casos así donde todo se hace de manera poco profesional y se pasa a llevar a los principales vecinos afectados”.

La medida, en todo caso, cuenta con el apoyo de parte del concejo. Marie Claude Mayo (Republicanos), Javiera Kretschmer (Evópoli), Catalina San Martín (ex Evópoli), Luis Hadad (RN) se han mostrado a favor del proceso.

Para Kretschmer, esto acción se realiza “con el objetivo de reconocer la labor que hizo como presidente elegido dos veces democráticamente, pero también como vecino ilustre de la comuna de Las Condes”.

“La alcaldesa cuando tiene esta idea, me llama a mí, ya que el exmandatario Piñera fue también presidente de RN, siendo yo el único concejal de la colectividad en la comuna. Estoy muy de acuerdo con la medida”, señala Hadad.

Las avenidas que propone Peñaloza

La consulta en Las Condes comenzó a desarrollarse este lunes en la página web de la municipalidad. Ahí se señala que “te queremos invitar a participar de esta encuesta ciudadana que tiene como objetivo conocer la opinión de los vecinos en torno a cambiar el nombre de una de las principales avenidas de la comuna por el nombre de presidente Sebastián Piñera Echenique, con el fin de reconocer y homenajear a un vecino que lideró por dos mandatos nuestro país”.

Desde la comuna, sostienen que este gesto busca agradecer al expresidente Piñera por su trabajo al servicio público, lealtad y compromiso por Chile.

La consulta está constituida por dos preguntas: en primer lugar se pregunta a los vecinos si está de acuerdo con bautizar una avenida con el nombre de Sebastián Piñera. Posteriormente se presentan tres opciones de avenidas para elegir: Av. IV Centenario, Av. Apoquindo y Av. Las Condes.