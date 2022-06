Incendio afecta a sector antiguo del Hospital del Salvador

Personal del Cuerpo de Bomberos de Santiago combatió un incendio que afectó a un sector del Hospital del Salvador, ubicado en la comuna de Providencia.

Se trata de una edificación antigua del centro asistencial, en su ala norte, aledaño a obras que se realizan en el recinto.

Al menos 17 carros concurrieron hasta el lugar del siniestro, en la intersección de José Manuel Infante con Doctor Hernán Alessandri.

El capitán Williams Henríquez, oficial de ronda de la Prefectura Oriente, entregó mayores antecedentes y comentó que “el fuego se propaga al interior de un container y posteriormente toma una construcción de material ligero. Personal de Bomberos mantiene controlado el incendio y no hay ninguna posibilidad de propagación a otra dependencia”.

Además agregó que el sector afectado “no son dependencias utilizadas por el personal de salud, por lo tanto se les consulta si era necesario la evacuación, como las llamas estaban en un sector colindante, no fue necesaria la evacuación de las personas que estaban hospitalizadas ni del personal. No hay derrumbes ni personas lesionadas”.

Por otra parte, el Servicio de Salud Metropolitano Oriente en conjunto con el Hospital del Salvador comunicaron a través de Twitter que el incendio fue controlado y que no afectó a pacientes del recinto. Asimismo, llamaron a la calma a los familiares de las personas que se encuentran en las dependencias del centro de salud.