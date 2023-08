Incendios forestales: presidente de comisión de Seguridad de la Cámara pide a Interior reportes de planificación y propone estado de excepción previo

El diputado Jorge Alessandri, presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara Baja, manifestó su preocupación por la planificación que se está haciendo de cara a la temporada de incendios forestales.

“Tengo gran preocupación por el tema de los incendios. He estado oficiando desde marzo a Interior, a la Onemi (Senapred), a las distintas gobernaciones regionales, para ver cómo se están preparando para la época de calor y no me han contestado algunas entidades y otras entidades me han dicho ese es un tema de verano y estamos en invierno, básicamente eso, pero en tres párrafos muy largos”, afirmó el legislador de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

En el marco de una sesión de la comisión en que se abordó el proyecto del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, antes de que llegara a la sala el subsecretario Manuel Monsalve, el diputado gremialista insistió en hacer ver a la autoridades de Interior que deben “hacer la planificación ahora”.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, participó en la sesión de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados en el marco de la discusión sobre la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Foto: Twitter.

Pide reportes cada 15 días

“Hacer la planificación ahora de contratar los aviones en el hemisferio norte para poder usarlos en el hemisferio sur, la planificación ahora con Conaf para el desmalezado, la planificación ahora de los camiones aljibes que se usan para ayudar en el combate a los incendios y por supuesto ver con Defensa la posibilidad de decretar estado de excepción en los lugares donde ya sabemos que hay incendios”, sostuvo.

Según el diputado opositor, “los incendios en la Macrozona Sur también son una forma que ocupan los grupos violentos o terroristas para visibilizar el daño que son capaces de hacer”.

“No quiero que el gobierno nos diga en octubre que empezó a arrendar los aviones Supertanker, porque en octubre ya van a estar tomados por Argentina o por otros países del hemisferio sur. He insistido en esto desde marzo con oficios, no he recibido respuesta y me gustaría que Interior ojalá cada 15 días nos fuera diciendo los pasos que está tomando para la temporada de incendios. Ya estamos tarde”, señaló.

“El año pasado fue un récord en hectáreas quemadas. Llegamos tarde. No teníamos los aviones, no teníamos los helicópteros, las empresas privadas que donaban o que prestaban estas aeronaves tampoco pudieron reaccionar a tiempo. Entonces solo una alerta de buena voluntad, de oposición constructiva, de oposición que alerta, de oposición que colabora”, sostuvo el legislador gremialista.