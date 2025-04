Indagan muerte de mujer en el centro de Santiago: habría caído desde piso el 18 de un edificio

Carabineros de Chile inició un operativo policial en el centro de Santiago luego de registrarse la muerte de una mujer en un edificio residencial, en la Región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar, se trata de un hecho registrado en la intersección de las calles Nataniel Cox con Tarapacá.

“Alrededor de las 11 de la mañana recibimos, por medio de la Central de Comunicaciones, que una persona se encontraba fallecida en los estacionamientos del edificio ”, comentó el comandante Bernardo Leiva, de la Prefectura Santiago Central.

En esa línea, Leiva indicó que versiones de testigos apuntan a que la mujer arrendaba un departamento en el lugar, pero su identidad se mantiene desconocida.

“Las circunstancias, con quién y dónde ocurrió el hecho es materia de investigación y tiene que ser establecida por medio de la declaración de los testigos, de las pruebas científicas y la revisión de cámaras”, comentó la autoridad policial, al mismo tiempo que precisó que hay cámaras alrededor de todo el inmueble.

Al ser consultado respecto a la supuesta presencia de una persona parapetada o de un lactante involucrado, el comandante Bernardo Leiva fue enfático en comentar que “nosotros consultamos tanto en los pisos superiores como inferiores a este departamento que está vacío y no hay ninguna persona parapetada, no hay menor (de edad), no hay nada ”.

“Ahora, si había más personas al interior en el momento en que esta persona fallecida se encontró en el estacionamiento, tiene que ser materia de investigación”, precisó.

El comandante Levia, en tanto, confirmó que el caso quedó en manos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).