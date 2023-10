INDH oficiará al Ministerio de Justicia tras hallazgo de piezas óseas en oficina del Programa de DD.HH.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó que oficiará al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y pedirá una reunión para conocer los alcances de la investigación que se está realizando luego de que durante la tarde de este miércoles se encontraran restos óseos en una de las oficinas del Programa de DD.HH.

El hallazgo se produjo a eso de las 20.00 del miércoles, cuando una funcionaria que realizaba labores de aseo en las dependencias ubicadas en Agustinas 1235 encontrara en un pote de mantequilla restos dentales y una mandíbula.

El ministro de Justicia y DD.HH., Luis Cordero, señaló que antes de dar a conocer la situación se comunicó con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, argumentando que se trata de “información sensible”.

“El Programa de DD.HH no es una institución que reciba piezas de estas características, no existen antecedentes de ese medio que se encontró en se lugar. Por lo tanto, no solo se ha dispuesto de entregar los antecedentes a los jueces de dedicación exclusiva, sino que además se ha tenido que instruir un sumario administrativo con el propósito de indagar las consideraciones administrativas”, agregó el titular de Justicia

Debido a la situación, desde el INDH señalaron en un comunicado que “es deber del Estado actuar con la debida diligencia para que las osamentas sean periciadas oportunamente y los procesos judiciales puedan avanzar de manera adecuada”.

“Como INDH oficiaremos en las próximas horas al ministerio responsable y pediremos una reunión a sus autoridades para conocer en detalle los alcances de la investigación sumaria abierta de este caso que nos impacta nuevamente como sociedad en medio de la conmemoración de los 50 años Golpe Militar”.

Por otro lado, este viernes a las 8:30 horas, familiares de detenidos desaparecidos y organizaciones de DD.HH. llegarán a dependencias del Ministerio de Justicia para solicitar una audiencia inmediata con el ministro Cordero.