Índice Paz Ciudadana 2020: Victimización registra nivel más bajo en la historia del sondeo y cae evaluación de Carabineros

Esta mañana, la Fundación Paz Ciudadana entregó los resultados de la encuesta Índice Nacional 2020, medición que da cuenta de la situación delictual en el país, de la percepción de inseguridad de la población y de la evaluación que la ciudadanía hace de instituciones y autoridades encargadas de la seguridad pública.

La encuesta fue realizada vía telefónica, a 1.800 casos totales, hombres y mujeres mayores de edad de distintos estratos sociales, entre el 8 de septiembre y el 2 de octubre. El margen de error, señaló el director Ejecutivo de la institución, Daniel Johnson, es de un 2,31%.

El sonde revela que el porcentaje de hogares en que uno o más de sus integrantes fue víctima de un delito de robo o intento de robo cayó a un 27,4%. Esta es la cifra más baja de toda la encuesta, que se realiza desde 2000, y da cuenta de 13 puntos porcentuales menos al 40,6% registrado en 2019.

Sin embargo, puntualizan desde la fundación que “se debe ser cauto con su interpretación, toda vez que en los últimos 6 meses una parte importante de las comunas del país se encontraba con restricciones de movilidad producto de la pandemia de Covid-19”.

“Normalmente, la victimización y el delito son condiciones que tienen factores multidimencionales que las provocan, nunca es un solo factor que puede ser más incidente. Pero este año, al baja importantísima que tenemos, la magnitud de esa baja no da espacio a tener duda de que fue la pandemia, de todos esos factores multidemencipnales”, dijo Johnson.

La disminución de los hogares en los que algún miembro ha sido víctima se produce tanto en la Región Metropolitana (30,6% versus 45,0% en 2019) como a nivel regional (22,3% versus 33,5% en 2019) y en todos los niveles socioeconómicos.

Por otra parte, los robos e intentos de robo en el hogar disminuyeron un 61% respecto del año 2019, mientras que en los que ocurrieron en la vía pública sólo un 27,1% respecto al mismo período.

En tanto, este año, y a pesar de las restricciones de movilidad producto de la pandemia, las denuncias alcanzaron un 54,3% de los delitos, cifra significativamente superior al 49,4% del año 2019.

En ese ítem, se muestra otro punto. De las víctimas que denunciaron delitos en Carabineros, un 27,2% indicó quedar satisfecho con la actuación policial, cifra menor al 32% del año 2019 y la más baja de la serie medida desde el año 2010, completando un quinto año de caída sostenida.

Sin embargo, pese a que la Victimización registró una caída, el sondeo muestra que el temor se mantuvo en niveles similares al año anterior. Un 55,1% cree que el actual nivel de delitos de su comuna aumentará en los próximos 12 meses.

Roberto Méndez asesor de la fundación y profesor de la Universidad Católica destacó la realización de la encuesta en medio de la pandemia y explicó la baja en el ítem Victimización. “Quizás el resultado más impresionante es la caída muy significativa que tiene la victimización (...). Uno diría a lo mejor es el único resultado positivo que ha salido de toda esta pandemia. La gente se quedó más en la casa, las casas no quedaban solas, la gente no usó el transporte público, no se movió, había toque de queda en las noches. Todas esas cosas operaron”.

Evaluación a Carabineros

Adicionalmente, aumentó el porcentaje de personas que indica que tiene “nada de confianza” en Carabineros de Chile, pasando de 15,3% en 2019 a 25,7% en 2020.

Las instituciones mejor evaluadas fueron la Policía de Investigaciones con nota 4,5 y Gendarmería con 4,4. Esta última sube 5 puntos porcentuales. Carabineros recibe una nota 3,6, registrando la caída más importante de las instituciones evaluadas (-7%).

En el caso de las instituciones del sector Justicia, los Fiscales del Ministerio Público y los Jueces mostraron leves caídas en su evaluación, pasando de un 3,2 a un 3,1 en los primeros y de un 3,1 a un 2,9 en el caso de los segundos.

Los alcaldes presentan una nota promedio de 4,0; bajando su evaluación en una décima en relación con lo registrado en el año anterior.

La evaluación del gobierno también disminuyó respecto del año anterior, pasando de un 3,3 a un 2,9. En el caso de los Senadores y Diputados, estos mantienen su evaluación en un 2,3, manteniendo su posición como la institución peor evaluada en su tarea de combatir la delincuencia.

Méndez dijo que la “mala noticia del estudio es la evaluación a Carabineros. Y en general de la PDI, que aunque sale mejor evaluado que Carabineros, en general la evaluación de estas instituciones que tienen por misión resguardar la seguridad de las personas es bastante baja. Carabineros se ubica prácticamente en el peor nivel desde que nosotros hemos medido. Y no solamente es una cuestión de imagen de los Carabineros por las cosas que han pasado en otros ámbitos de la sociedad, sino que aquí lo que nosotros medimos es la experiencia individual de las personas con los Carabineros cuando hacen denuncias, cuando recurren a ellos".