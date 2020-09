Ingresos por pasos no habilitados suman casi 4 mil durante este primer semestre

El cierre de fronteras y la pandemia parecen no haber modificado los ingresos de personas extranjeras por pasos no habilitados. Un análisis del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), en base a información solicitada a la PDI vía Ley de Transparencia, indica que durante el primer semestre de este año, en el periodo de enero hasta julio, se registraron 3.949 ingresos por pasos no habilitados. La cifra corresponde a la mitad de los ingresos que hubo el año pasado, cuando se registraron 8.048.

Según esas mismas estadísticas, la mayoría de las personas que entraron al país por esta vía son venezolanas. De esta nacionalidad ingresaron 2.101 ciudadanos; luego, les siguen 617 haitianos, 358 colombianos, 267 bolivianos y 264 cubanos, entre otras.

De acuerdo al mismo análisis del SJM, los ingresos por pasos no habilitados han ido en aumento en los últimos años. De hecho, al considerar los últimos 11 años se concluye que el 57% de quienes llegaron al país por esta vía se concentran en los recientes tres, es decir, en el periodo 2018-2020.

“El aumento en los ingresos por pasos no habilitados no es algo de los últimos meses. Se viene dando con especial intensidad en años recientes, producto de las visas consulares a países como Haití y Venezuela. Esta realidad no puede desconocerse al momento de legislar: si sólo ponemos barreras, seguirán aumentando los ingresos irregulares”, asegura el director nacional de incidencia y estudios de SJM, Juan Pablo Ramaciotti.

Esto, agrega, plantea la necesidad de “buscar un equilibrio que permita ordenar la migración y establecer canales realistas de ingreso regular al país. Si no, podemos convertir nuestra realidad migratoria en una similar a la de EE.UU., con altas tasas de irregularidad”.

Visión de Extranjería

El jefe del Departamento de Extranjería y Migración (DEM), Álvaro Bellolio, asegura que los ingresos por pasos no habilitados iban a la baja hasta que senadores de oposición ingresaron unas indicaciones al proyecto de migración que se está discutiendo en la Cámara Alta. “Comparado con el año anterior, los ingresos clandestinos habían disminuido considerablemente este año hasta el momento en que el Senado, en la Comisión de Hacienda, propone y aprueba una indicación donde les promete una visa a todos los ingresos clandestinos de aquí a que se promulgue la ley y 90 días después”, dice Bellolio, haciendo referencia al proyecto que será votado este miércoles.

El jefe del DEM agrega que cuentan con pantallazos y videos en donde los migrantes “se pasaban el dato”, por lo que, dice, se genera un “efecto de llamada”. Bellolio concluye que “agosto va a ser, por lejos, el mes con más ingresos clandestinos”.

La autoridad agrega que las visas que ha impulsado el gobierno han permitido reducir este tipo de ingresos: “Si no se hubiera puesto la visa consultar de turismo a ciudadanos venezolanos y haitianos, hubieran llegado aproximadamente 750 mil migrantes más”.

Bellolio reconoce que existe una tensión con algunos actores respecto de las restricciones para regularizar la migración, pero plantea que eso es vital para contar con una política ordenada: “Si no hubiera restricción, no hay ingreso clandestino, eso es cierto, pero eso claramente no considera la cantidad de gente que efectivamente entra como turista a Chile y que luego se queda irregular, generando otro tipo de problemáticas”.