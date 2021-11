Insulza (PS): “Ninguneos del FA han existido, pero eso no nos va a llevar jamás a juntarnos con un candidato de extrema derecha”

El senador del Partido Socialista (PS) José Miguel Insulza, afirmó esta noche que aunque en el pasado han existido diferencias con el Frente Amplio -sector desde donde se han generado constantes críticas a la ex Concertación-, el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, ha realizado en estos últimos días “gestos de ampliación” para generar un mayor apoyo de cara a la segunda vuelta presidencial, como la “aclaración” respecto a que los detenidos por delitos violentos en el marco del estallido social no deben ser indultados.

“Me parece que es bueno que el debate político, aunque sea en la segunda vuelta, se modere y se tienda más hacia posiciones más razonables, acercándose más a la centro izquierda. No es buena la división entre algunos grupos de izquierda y otros y nosotros hemos sostenido eso desde el comienzo”, indicó en declaraciones a Canal 13 el exsecretario general de la OEA.

En este sentido, afirmó que en el PS “nos alegra mucho las enmiedas que han habido en la postura de las candidaturas. Ahora, nosotros vamos a apoyar a Gabriel Boric, desde luego, eso ya está decidido. Es lo que corresponde y creo que el (ex) Presidente (Ricardo) Lagos lo dijo muy claramente: nosotros estamos en la izquierda, no vamos a irnos a apoyar a nadie que no sea ese candidato”.

Insulza reconoció que la pelea con José Antonio Kast es difícil, ya que el país se encuentra muy polarizado. “Nosotros tenemos que hacer gestos de ampliación y yo creo que Gabriel Boric ha hecho varios de esos: por ejemplo sus declaraciones respecto del no indulto a personas que cometen delitos graves como destrucción de líneas del Metro o incendios, me parece que es una aclaración muy importante”.

Consultado si se han sentido ninguneados con declaraciones emitidas en el pasado desde el Frente Amplio, donde el discurso antes de la primera vuelta muchas veces incluyó una crítica a todos los gobiernos desde el retorno a la democracia, el senador socialista sostuvo que “ninguneos (del FA) han existido, y nosotros los hemos resentido, pero eso no nos va a llevar jamás a juntarnos con un candidato de extrema derecha”.

“Nosotros lamentamos esas cosas, (pero) ayer Gabriel Boric habló largamente con nuestras bancadas y nosotros aceptamos esas explicaciones y esperamos que efectivamente tengamos una relación institucional con su candidatura y podamos apoyarlo. Y eso no significa que estamos pidiendo cargos de gobierno ni mucho menos. Nosotros queremos mantener un Partido Socialista que se aplique en una línea social democrática, que propone una cantidad de cosas que son conocidas en nuestro programa. El programa que trabajamos con Yasna Provoste sigue siendo nuestro programa partidario, pero eso no obsta que la decisión de la segunda vuelta optemos por el candidato que más cercano nos queda”, destacó.

En este sentido, indicó que el apoyo a Gabriel Boric en el balotaje será “sin condiciones”.

“Cremos que él está haciendo un gran esfuerzo por obtener una mayoría. No olvidemos que esta es una eleción bastante anómala, porque ninguno de los candidatos llega al 30%, y generalmente el que tiene el 30% nadie imagina que pueda ser Presidente, pero tenemos dos candidatos que están por debajo del 30% y están haciendo esfuerzos para conquistar electorado. Nosotros aceptamos esos esfuerzos, contribuimos a esos esfuerzos y esperamos que se concreten en políticas cuando el gobierno esté ya en funciones”, afirmó Insulza.

Sin embargo, ante la consulta de si participarían en una eventual administración de Boric, el parlamentario indicó que “naturalmente estaríamos muy contentos de que cualquier militante socialista participe de su gobierno, pero que las decisiones respecto del socialismo se tomen con la dirección del partido”.

Finalmente, requerido sobre las propuestas que le gustaría que Boric aplicara del programa de Yasna Provoste, José Miguel Insulza indicó que “todas las propuestas en materia económica”.

“Nosotros presentamos un buen programa económico que pretendía mantener la estabilidad del país y de la economía nacional y retomar una senda de crecimiento. Nosotros tenemos que hablar de crecimiento, hasta ahora hablamos de distribución nomás. Seguimos hablando, de lado y lado, de cómo vamos a repartirnos lo que hay y lo que hay va siendo cada vez menos”, concluyó.