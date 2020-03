Intendente Guevara anuncia que se reforzará atención en Registro Civil para obtener la Clave Única

El intendente metropolitano, Felipe Guevara, informó que las oficinas del Registro Civil y de Chile Atiende dispondrán mañana jueves de dotación adicional para hacer entrega de la Clave Única a los habitantes de las siete comunas que desde mañana a las 22:00 iniciarán una cuarentena total como medida sanitaria para evitar la propagación del Covid-19.

Esto, ya que la Clave Única es la identificación que les permitirá los habitantes de Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Santiago, Ñuñoa e Independencia -y quienes se trasladen hasta estas comunas desde fuera del anillo sanitario- obtener a través de internet (en comisariavirtual.cl) los permisos necesarios para realizar cualquier tipo de desplazamiento en las calles, ya sea para dirigirse a sus trabajos o salir de compras, entre otros.

“Durante el día de mañana las oficinas de estas siete comunas van a ser reforzadas (...) pero la Clave Única se puede sacar en cualquier oficina” de ambas entidades, recordó Guevara, quien recordó, en entrevista con CNN, que además “cualquier persona que entre o salga de este anillo en el transporte público va a ser fiscalizado y debe portar un permiso”, el que también se puede solicitar de manera presencial en cualquier comisaría de Carabineros.

La autoridad agregó que se adoptó la medida en estas siete comunas ya que “concentran casi el 70% de los casos conocidos en la región”.

Ante esto, el Registro Civil informó que a partir de la próxima semana se podrá obtener la Clave Única de manera virtual, para que no se colapsen las oficinas del servicio.

En este sentido, el intedente Guevara sostuvo que se irá evaluando si la iniciativa se amplía a nuevas comunas, ya que se trata de una medida progresiva que responde a las tasas de propagación del virus.

"En la medida que sea necesario ir tomando estas medidas (...) esto se va a seguir repitiendo", destacó la autoridad.

Trabajadores eximidos

Consultado sobre la situación específica de trabajadores como los conserjes, personal de aseo municipal y trabajadores de casas particulares, el intedente Guevara indicó que "todos los trabajadores que están en torno al mundo público, municipales, del mundo de los consultorios, recolectores de basura o jardineros municipales, todos ellos les basta su credencial para poder circular hacia su trabajo y su domicilio".

"Los conserjes quedaron consierados como personal de seguridad, porque cumplen una función de seguridad en sus edificios". Ellos podrán circular con su identificación, contrato de trabajo o solicitando el permiso en las comisarías.

Finalmente, los trabajadores de casas particulares no pueden ingresar o salir del anillo de cuarentena total, por lo tanto, si es deben realizar estos desplazamientos para cumplir sus labores, no pueden asistir a sus empleos. "Esto no significa que no les vayan a pagar, es u na razón de fuerza mayor y es como si estuvieran trabajando para e efecto de sus remuneraciones".

El intendente Guevara destacpo además que continuarán funcionando las ferias libres, como parte de la cadena de abastecimiento.