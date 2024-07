Investigan ataque con bomba Molotov a local comercial del barrio Bellavista

Desconocidos perpetraron un ataque incendiario utilizando una bomba Molotov que arrojaron contra un local comercial dedicado a la venta de ropa y artículos para los deportes de nieve, en el barrio Bellavista.

De acuerdo a la información de Carabineros, el local afectado se ubica en calle Constitución 6, casi en la intersección con Bellavista, en la comuna de Providencia.

El hecho ocurrió el miércoles 03 de julio, a eso de las 02.30 horas, cuando el local estaba cerrado.

Ante un llamado al nivel 133, se constituyó personal policial en el lugar, que constató que no se produjo incendio alguno y que no había personas lesionadas. Los funcionarios entrevistaron al propietario, que se enteró de lo ocurrido ante un llamado realizado por una mujer extranjera que reside en el local y que no advirtió el ataque, enterándose por la información proporcionada por el personal de seguridad municipal.

El propietario del inmueble señaló su intención de no realizar denuncia por la falta de antecedentes y la inexistencia de daños.

Carabineros dio cuenta de oficio al Ministerio Publico y se dispuso personal S.I.P., para realizar las primeras diligencias.

Según información de 24 Horas, los responsables fueron captados por una cámara de vigilancia de un inmueble cercano. En las imágenes se ve que tras concretar la acción, buscaron dejar registro en un teléfono móvil. El propietario del inmueble conversó con el medio y señaló desconocer los motivos del ataque, manifestando sus sospechas porque los sujetos vestían ropas similares a las que comercializa su local.