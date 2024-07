“Comité de Justicia para Daniel Jadue”: Roger Waters y más de 100 personalidades nacionales y extranjeras piden libertad de alcalde de Recoleta

Este jueves se dio a conocer el “Comité Nacional e Internacional de Justicia para Daniel Jadue”, una agrupación de personalidades del ámbito académico, político, cultural y social, provenientes de todo el mundo, que abogan por la liberación del alcalde de Recoleta, actualmente privado de libertad por la investigación que se lleva en su contra por el denominado caso Farmacias Populares.

Parte de sus integrantes realizaron esta jornada en un acto cívico frente al Palacios de Tribunales, ocasión en la que leyeron una carta donde afirmaron que la prisión preventiva que afecta al jefe comunal es “no solo desproporcionada, sino aberrante”.

La agrupación está compuesta por 74 personalidades extranjeras y 30 nacionales. Entre las pimeras destacan el músico británico Roger Waters -ex integrante de Pink Floyd-, el exvicepresidente segundo de España, Pablo Iglesias, y la vicepresidenta del Senado de Colombia, María José Pizarro.

Asimismo, distintos parlamentarios de países lationamericanos.

En tanto, las personalidades chilenas incluyen al Premio Nacional de Literatura, Raúl Zurita, el exministro Jorge Arrate, el economista Hugo Fazio y los músicos Jorge Coulón (Inti Illimani), Roberto Márquez (Illapu), Manuel García, Claudio Narea (ex Los Prisioneros) y Mauricio Redolés.

A estos se suman políticos del PC, como su presidente, Lautaro Carmona, así como los diputados Carmen Hertz, Lorena Pizarro y Luis Cuello.

El acto realizado esta jornada.

Iniciativas en Chile y el extranjero

La declaración de solidaridad con Jadue, cuya medida cautelar será revisada por el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago el próximo lunes 8 de julio, “marca el inicio de una serie de iniciativas tanto en Chile como en el extranjero en apoyo al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, ante la desproporcionalidad de la medida cautelar”, señaló la organización en un comunicado.

“Quienes conocen a Daniel Jadue y han seguido su caso desde una perspectiva política, jurídica o humana, consideran esta medida cautelar no solo desproporcionada, sino aberrante. Creemos firmemente que se trata de un castigo judicial hacia un proyecto transformador colectivo”, señala la misiva que fue leída por parte de representantes del nuevo comité, entre ellos, el abogado y economista Jorge Arrate; la abogada, fundadora de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD), Anjulí Tostes, y el músico y artista, fundador de Inti Illimani, Jorge Coulón.

El acto de apoyo a Jadue fue este jueves ante el frontis del Palacio de los Tribunales de Justicia.

La lista completa

El Comité Nacional e Internacional Justicia para Daniel Jadue está compuesto por:

Personalidades internacionales:

1. Jorge Magasich, historiador chileno-belga. Bruselas.

2. Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España y diputado de Sumar.

3. Pablo Iglesias, ex vicepresidente segundo del Gobierno de España.

4. Mario Amorós, historiador español.

5. Gerardo Pisarello, diputado por Barcelona en las Cortes Generales de España y ex vicealcalde de Barcelona.

6. Maite Mola, secretaria de Relaciones Internacionales del Partido de la Izquierda Europea, que agrupa a más de 40 partidos de todo el continente.

7. Salvatore Bonadonna ex senatore Partito de la Rifondazione Comunista, Italia.

8. Patricia Ariza, actriz y directora. Teatro La Candelaria, Bogotá.

9. Atilio Borón sociólogo, politólogo, catedrático y ensayista argentino.

10. Susan Borenstein, activista social. de EEUU, Medalla Bernardo O’Higgins del estado de Chile por su acción solidaria durante la dictadura

11. Galo Mora, Ecuador, escritor, ex ministro de Cultura de Rafael Correa.

12. Fausto Bertinotti ex Presidente de la Camara de diputados de Italia, ex secretario general de la Izquierda Europea y del Partido de la rifondazione comunista.

13. Nelson Mándela Forum, Florencia, Italia.

14. Anjuli Tostes, abogada, fundadora de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD), Brasil.

15. Carol Proner, jurista, profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), fundadora de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD), Brasil.

16. Antonio Maíllo, coordinador general de Izquierda Unida, España.

17. Federica Matta, artista plástica, Francia.

18. Glauber Braga Diputado Federal Partido Socialimos y Libertad PSOL, Brasil.

19. Emilia Trabucco, Directora CLAE, Argentina.

20. Paula Giménez, Directora de Nodal, Argentina.

21. Valeria Silva, ex Diputada Boliviana, partido MAS, Bolivia.

22. Gerardo Torres Zelaya, Secretario Internacional Partido Libre

23. Anahi Durand, ex ministra de la Mujer de Perú.

24. Ricardo Patiño, ex Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, ex Ministro de Economía y Finanzas y ex Ministro de Defensa Nacional del Ecuador.

25. Antonio Ortega Gutiérrez, diputado de la República de Costa Rica y vicepresidente del Frente Amplio

26. Susana Boreal, diputada Colombia Humana, Colombia.

27. Gissella Garzón, diputada Revolución Ciudadana, Ecuador.

28. Daniel Gerhard, diputado Frente Amplio Uruguay, Uruguay.

29. Guilherme Cortez, diputado PSOL, Brasil.

30. Kevin Ruiz, diputado MORENA, México,

31. Franco Metaza, Argentina, diputado Parlasur.

32. Claudia Rocca, presidenta de la Rama Argentina de la Asociación Americana de Juristas y Vicepresidenta Continental.

33. Dora Barrancos, investigadora CONICET, ex legisladora de CABA, Argentina.

34. Nicolas Alejandro Malinovsky, Argentina, director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, Argentina.

35. Circe Camacho, alcaldesa electa Xochimilco, México.

36. Emir Sader, filósofo y politólogo, Brasil.

37. Mónica Valente, secretaria ejecutiva del Foro de São Paulo, Brasil.

38. Xadeni Méndez Márquez, dirigente de Morena, México.

39. Juan Carlos Monedero, España, escritor, politólogo y dirigente de PODEMOS

40. Roger Waters, exintegrante de la banda Pink Floyd

41. Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador

42. Sonia Gutiérrez, secretaria Junta Directiva del Congreso de Guatemala y secretaria general de WINAQ, Guatemala.

43. Ileana Jiménez, Dirección Nacional del Partido del Trabajo, México.

44. René Ramírez Gallegos, exsecretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de Ecuador.

45. Lois Pérez Leira, escritor Gallego-Argentino. Secretario de la Internacional Antiimperialista de los Pueblos en Defensa de la Naturaleza y la Humanidad.

46. Rita Segato, antropóloga, Argentina

47. Elizabeth Gómez Alcorta, exministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina.

48. Marco Teruggi, sociólogo y cronista, Argentina y Francia.

49. Inna Afinogenova, periodista, Rusia.

50. Felisa Miceli, exministra de Economía y Producción de Argentina.

51. Eduardo Rubiño, concejal de Madrid y portavoz de Más Madrid, España.

52. Óscar Parrilli, senador nacional, Argentina.

53. María José Pizarro, vicepresidenta del Senado de la República, senadora por el Pacto Histórico, Colombia.

54. Cleide Martins, advogada, Diretora da Rede Lawfare Nunca Mais, secretária-geral da Comissão de Estudo e Combate ao Lawfare da OAB/DF, fundadora da ABJD, Brasil.

55. Rogério Carvalho Santos, senador da República, Brasil.

56. Luciano Tolla, advogado, presidente da Comissão de estudo e Combate ao Lawfare, OAB/RJ é membro da ABJD, Brasil.

57. Agnelo Queiroz, médico, ex- governador do DF , Brasil.

58. Márcia Lucena, gestora pública, ex-prefeita de Conde/PB, B

59. Renato Simões, filósofo, ex-Diputafo Federal y miembro de la Dirección Nacional del Partido de los Trabajadored de Brasil - PT, Brasil

60. João Pedro Stedile, dirigente nacional de la Vía Campesina, dirección nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), Brasil.

61. Ubiratan de Souza - economista, director de Planificación y Presupuesto Participativo de la Secretaría Nacional de Participación Social, de la Secretaría General de la Presidencia de la República de Brasil.

62. Agnelo Queiroz, médico, ex gobernador del Distrito Federal, miembro del Partido de los Trabajadores de Brasil.

63. Rogério Carvalho Santos, senador da República, Partido dos Trabalhadores, Brasil.

64. Wilfredo Arturo Robles Rivera, abogado defensor del presidente Pedro Castillo de Perú

65. Erika Kokay, deputada Federal, Partido dos Trabalhadores, Brasilia, Brasil.

66. Luciano Cartaxo, deputado estadual na Paraíba, Partido dos Trabalhadores, Brasil.

67. Luiz Couto, deputado federal, Partido dos Trabalhadores, Brasil.

68. Citlalli Hernández, Senadora MORENA, México.

69. Adriana Salvatierra, ex Presidenta de la Cámara de Senadores, Bolivia.

70. Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente nacional del Partido del Trabajo, México.

71. Miguel Urbán, eurodiputado, España.

72. Fabio Marcelli, copresidente del Centro de Investigación y Elaboración para la Democracia (CRED), miembro de la plataforma internacional para los DDHH, Italia.

73. Michela Arricale, copresidente CRED, Italia.

74. Stella Calloni, periodista, escritora y corresponsal de guerra, Argentina.

Personalidades Nacionales:

1. Jorge Coulón, músico y artista, fundador de Inti Illimani

2. Diamela Eltit, escritora y premio nacional de literatura

3. Jorge Arrate, abogado, economista, escritor y político, ex ministro de Estado.

4. Raúl Zurita, poeta, escritor, premio nacional de Literatura.

5. Hugo Fazio, economista y ex vicepresidente del Banco Central

6. Carmen Hertz, Lorena Pizarro, y Luis Cuello, en representación del Comité de Diputadas y Diputados Comunistas.

7. Isabel Gómez, presidenta de la Sociedad de Escritores de Chile

8. Claudio Narea, músico y artista

9. Manuel Riesco, economista, Vicepresidente de CENDA.

10. Roxana Pey Tumanoff, doctora en ciencias, Presidenta de CENDA.

11. Mauricio Redolés, poeta y músico

12. Roberto Márquez, músico y fundador de Illapu

13. Sergio Aguiló, político y ex diputado

14. Carlos Insunza Rojas, Consejero Nacional CUT Chile y Dirigente Nacional Anef.

15. Ana Lamas, Presidenta Confederación de Trabajadores del Cobre.

16. José Osvaldo Zúñiga Pino Presidente nacional confederación campesina Ranquil y consejero nacional CUT.

17. Tania Melnick, Coordinadora por Palestina

18. Manuel García, músico y artista

19. Francisco Villa, cantautor

20. Pablo Slachevsky Director de LoM Ediciones

21. Rodrigo Karmy, filósofo y Académico Universidad de Chile

22. Ana María López, actriz, directora Teatro El Riel

23. Ricardo Ruiz Escalona, Presidente Confederación FENATS Unitaria.

24. Cristián Cuevas, Presidente Partido Popular.

25. Gaby Rivera, Pdta AFDD

26. Karen Araya, dirigenta sindical y ex consejera constitucional.

27. Esteban Maturana y Esteban Silva, Socialismo Allendista

28. Lautaro Carmona, Presidente PC Chile.

29. Hugo Gutiérrez, abogado, ex parlamentario.

30. Juan Andrés Lagos, periodista, miembro CP PC Chile.