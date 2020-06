Izkia Siches por denuncia contra médico del Hospital de Melipilla que se habrían negado a atender a carabineros: “He tomado contacto con el equipo de salud y niegan las acusaciones”

“He tomado contacto con el equipo de salud del Hospital de Melipilla quienes niegan acusaciones”, dijo esta tarde la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, sobre la denuncia contra un médico de ese recinto hospitalario que supuestamente se habría negado a atender a funcionarios de Carabineros que presentaban síntomas de coronavirus.

La jefa del gremio médico señaló que si bien “a ninguna persona se le debe negar la atención”, es necesario esperar las investigaciones sobre lo que habría ocurrido.

“Pido a autoridades, medios de comunicación y parlamentarios, tal como dijo el ministro Enrique Paris, esperar la investigación y ser prudentes”, agregó.

Esta mañana se dio a conocer que Carabineros interpuso una denuncia en la Fiscalía de Melipilla donde se sostiene que el jefe de Urgencias del Hospital San José de esa comuna le habría negado atención a uniformados.

De acuerdo a la acción, el hecho ocurrió pasadas las 18.00 horas de ayer, cuando la sargento 2° Irene Aravena Jaña, el sargento 2° Sammy Alvarado Chavez y la carabinero Marilyn Riquelme Mardones llegaron hasta ese centro asistencial con síntomas de coronavirus y no habrían sido atendidas ya que el especialista habría manifestado que no atendía carabineros y habría solicitado a los uniformados que informaran que no enviaran más funcionarios de la institución hasta ese recinto.

Los presuntos hechos fueron calificados como “gravísimos” por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien indicó que se trata de algo “absolutamente inaceptable, es una traición al juramento médico de proteger la salud de las personas. Proteger la salud de todas las personas, sean civiles o sea carabineros, es un acto de discriminación inaceptable, es un hecho absolutamente repudiable”.