Jeannette Dabanche, infectóloga U. de Chile: “Es muy prematuro decir que estamos aplanando la curva”

En el Hospital Clínico de la U. de Chile y en medio de la pandemia, a Jeannette Dabanch se le han multiplicado las labores. Está apoyando al equipo de la Unidad de Cuidados Intensivos como experta en infectología y aprendiendo a diario los alcances del Covid-19, que continúa sorprendiendo a los especialistas.

Ud. plantea que es muy pronto para que las autoridades hablen de “inmunidad” tras la exposición al virus. ¿Hay consenso científico?

Este es un virus que recién estamos conociendo y que tiene apenas cuatro meses. No sabemos si tiene una inmunidad de un año, porque nadie se ha expuesto esa cantidad de tiempo al nuevo coronavirus. Y los virus no conocen de tiempo, ni de semanas, ni de días.

El ministro Mañalich expuso que basa sus dichos en estudios a los antiguos coronavirus...

Sí, hasta acá se conoce que en los estudios que se están haciendo, se homologa a la familia de los “betacoronavirus”: el Sars del 2002 y el Mers (2012-2013). El Sars tenía la ventaja de que comenzaba a ser transmisible una vez que el paciente tenía fiebre, por lo tanto, podíamos tener una medida de control muy buena. En ese virus, que circuló hasta fines de 2003, los pacientes tuvieron una inmunidad algo prolongada, pero tampoco de un año.

¿Es útil comenzar a detectar anticuerpos del virus?

Lo que están viendo los investigadores es que los anticuerpos comienzan a aparecer en el octavo o noveno día de la infección, pero lo más frecuente es al día 14. Lo que aún no sabemos es cuán eficientes van a ser para protegernos, y cuán duradera sería la protección.

¿Entonces no es confiable la entrega del “carné Covid-19” que ha anunciado el Minsal?

Hasta aquí, lo que hemos escuchado son las declaraciones del ministro. Queremos entender cuál es el objetivo, qué busca. Hay países que lo han planteado, pero es un planteamiento que está en discusión. Con oficial me refiero a directrices, un documento.

“Administrar la pandemia”

A pesar de los comentarios que generó la estrategia del Ministerio de Salud de “administrar la pandemia” para que las personas se “enfermen progresivamente”, la infectóloga dice entender la idea.

“Uno no puede asegurar que nadie, muchos o pocos se van a enfermar. Lo importante es tener un sistema de salud robusto para que las personas que enfermen tengan la certeza de que van a recibir la atención clínica y no van a quedar abandonadas por la saturación de esta. Se quiso aludir fundamentalmente a eso, que es el famoso término de aplanamiento de la curva”, explica Dabanche.

Y dado el levantamiento de algunas cuarentenas y el estancamiento en la demanda por ventiladores mecánicos, ¿estamos aplanando la curva?

Es muy prematuro decir que estamos aplanando la curva. Viene la época de frío, tendemos a estar en las casas, con menos ventilación. Hay que tener mucha prudencia, este es un virus que nos ha demostrado ser tremendamente hábil en su transmisibilidad. Hay que tener mucha prudencia todavía, mantener mucha vigilancia, no bajar la guardia.

¿Fue apresurado levantar las cuarentenas del sector oriente, le preocupa?

Hay que dejar en claro que el levantamiento de las medidas no significa que retomemos nuestra vida habitual, porque si lo hacemos no vamos a tener un período muy tranquilo en las próximas semanas. Me preocupa que en mi comuna (Providencia) he visto muchísimo flujo vehicular, y en las calles se ve mucha gente. En cuarentena, más de 10% de las personas pidió un permiso.

¿El Minsal está escuchando a los expertos?

Te doy un ejemplo: la entrega de información epidemiológica ha ido claramente mejorando a solicitud de los expertos, también la distribución de los elementos de protección personal, pero por supuesto que siempre vamos a querer más.

¿A qué país tenemos que mirar en el control de la pandemia?

Me ha gustado la respuesta de Canadá. Me interesé por ese caso porque ellos tuvieron un brote de Sars hace un tiempo. Se han anticipado, han hecho mucho testeo. Es un caso a mirar, más que los países asiáticos; no somos canadienses, pero son un caso occidental, más cercano. b