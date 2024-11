Jorge Valdivia niega haber incumplido arresto domiciliario nocturno: “No escuché el citófono y el timbre”

El exfutbolista Jorge Valdivia, se refirió esta noche al supuesto incumplimiento de su arresto domiciliario nocturno ocurrido durante la madrugada del jueves 21, negando haber salido de su domicilio durante la vigencia de la medida restrictiva.

En declaraciones otorgadas en las afueras de su domicilio de Las Condes, se refirió a lo señalado por la Fiscalía Metropolitana Oriente, que aseguró que el panelista televisivo no se encontraba en su domicilio durante una visita de Carabineros que buscaba comprobar el cumplimiento de su arresto domiciliario nocturno, el que fue decretada como medida cautelar por la investigación de dos delitos de violación.

Al no obtener respuesta a los llamados hechos alrededor de las 4.35 de la madrugada, los policías dieron cuenta al Octavo Juzgado de Garantía del quebrantamiento de la medida.

“Ese día no escuché el citófono ni el timbre, creo que vinieron a las cuatro, cerca de las cinco. No lo escuché, pero todas las otras veces he estado”, aseguró Valdivia.

“Ahora todo lo que genera todo esto es propio de quien tiene los intereses. Yo cuando se dice ‘incumplió', es que no estaba, me imagino, creo. (...) pero yo estaba en el edificio, afortunadamente está lleno de cámaras”, recalcó el imputado por dos delitos de violación y que ya cumplió 14 días de prisión preventiva en el Recinto Penal de Rancagua.

En ese sentido, la abogada de Valdivia, Paula Vial, informó a T13 que dispuso las cámaras del edificio residencial de Valdivia a disposición de la Fiscalía Metropolitana Oriente, que anunció que buscará revertir el arresto nocturno domiciliario y devolver a Valdivia a prisión preventiva.