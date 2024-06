José Luis Salas (PS), concejal de Recoleta: “En el municipio no se permite una democracia real”

Este martes se llevó a cabo el primer concejo municipal en Recoleta luego de decretada la prisión preventiva en contra del alcalde Daniel Jadue (PC) por delitos de cohecho y fraude al Fisco en el marco del caso Farmacias Populares.

La instancia estuvo marcada por momentos tensos. Los partidarios de Jadue pusieron carteles con la leyenda “Jadue libre” y los concejales de oposición, como el candidato a la alcaldía de RN, Felipe Cruz, se enfrentó en duros términos con Fares Jadue, el eventual subrogante del alcalde hoy detenido en el centro penitenciario Capitán Yaber. En medio de ese escenario, el concejal José Luis Salas (PS) acusa que en Recoleta hay totalitarismo y la crítica a la gestión municipal del PC es respondida violentamente.

“Cuando hablo de irregularidades se me acusa de que estoy atacando al alcalde o a la secretaría de la municipalidad. Hay que, de una vez por todas, despersonalizar. Aquí existe una recriminación y agresiones contra quienes intentamos denunciar estos temas, lo que ha llevado a esta comuna a no racionalizar, a no pensar, a no reflexionar. Aquí se ha instalado la obediencia”, dice a La Tercera.

Salida de José Luis Salas del concejo municipal de Recoleta.

¿Cómo evalúa lo ocurrido hasta ahora con el alcalde Jadue?

Acá no se está hablando de que la gestión municipal no ha tenido la intención de mejorar la calidad de vida de los recoletanos. Hay que referirse a las cinco imputaciones, que son gravísimas, contra el alcalde. Los delitos no son de izquierda, centro o derecha, no son de un color. Aquí no son ataques personales, no es Jadue, sino que son puntualmente los delitos o las acciones.

¿Cómo evalúa la actuación de los concejales del Partido Comunista?

Aquí hay abuso de poder, de autoridad, un totalitarismo. Existe una sola verdad. Todo eso va contra mi naturaleza. Creo en el diálogo, incluso en la discusión. Soy de izquierda, pero soy democrático y aquí quien tiene la soberanía es la ciudadanía, no el partido político del alcalde.

Hay concejales que cuestionan la labor del Ministerio Público.

El Partido Comunista tiene mayoría con cinco concejales y, lógicamente, ellos hacen una defensa interesada, parcial. Es su referente y es respetable. Quienes no compartimos algunos temas también merecemos respeto. Ha sido difícil trabajar, uno esperaría que si uno es socialista podría ayudarse un poco mejor. En la Municipalidad de Recoleta no se permite una democracia real.

¿Qué espera de la subrogancia?

La ley orgánica constitucional de municipalidades se refiere a que en 45 días lo que corresponde es hacer una elección. En el intertanto asume la administradora municipal Yanina Rippetti y luego haríamos un concejo especial para elegir quién subrogaría hasta finalizar el tema.

¿Considera que Fares Jadue es una opción adecuada para liderar?

Absolutamente no. Yo me voy a presentar.

¿Espera el apoyo de su sector político para las elecciones municipales?

No, la verdad es que lo que espero es el apoyo positivo de los ciudadanos, indistintamente de lo político. Mis intenciones dependerán si Fares Jadue es el candidato único del pacto oficialista. Si es así, postularé a concejal nuevamente.

¿Piensa que hay un bloqueo del Partido Comunista en este concejo municipal?

Ahí existe una hegemonía, un monopolio, un abuso de poder, un abuso de autoridad y condiciones de imposición y de llegar al servilismo y al sometimiento que yo no comparto.

¿Cree que hay más irregularidades dentro de esta municipalidad?

Sí: que sigan las extremas contrataciones en la Dirección de Cultura y Deporte... está clarísimo y aquí todo es como si nada.