José Tomás Vicuña, director del Servicio Jesuita a Migrantes y brote de Covid-19 en cité: "Acá el gran problema no son los haitianos, ha sido el racismo”

El director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), José Tomás Vicuña, acusó discriminación en el caso de las personas del cité de Quilicura que debieron ser trasladadas a Residencias Sanitarias tras un brote de coronavirus que afectó a 33 ciudadanos de origen haitiano.

“Acá el gran problema no son los haitianos, ha sido el racismo, acá hay personas chilenas y de otras nacionalidades y siempre que ha habido un foco se nombra el lugar, pero acá no fue el lugar, fue la nacionalidad y de ésta o salimos juntos o no vamos a salir, esto no es un problema de ellos o de nosotros, es un problema de todos”, señaló.

El brote generó tensión entre los residentes del cité y vecinos de la comuna. El traslado pudo gestionarse tras varias horas de diálogo con las personas que debían pasar a cuarentena.

“La gran molestia de las personas que estaban dentro había sido la discriminación, no es posible que haya habido lanzamientos de piedras desde afuera, acá hay personas, no hay nacionalidades, son seres humanos con familia, habían niños”, enfatizó Vicuña durante el operativo realizado la tarde de este miércoles.

Vicuña agregó que "esto nos tiene que llevar a reflexionar sobre qué país queremos construir. Un país que no puede ser que 'haitianice' la migración en cada momento, sino ver cómo salimos todos juntos y ellos han tenido toda la disponibilidad".

Molestia con canales de TV

Por otro lado, la cobertura televisiva del caso fue criticada por la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile, que realizó una denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) mediante una carta dirigida a su presidenta, Catalina Parot.

En el escrito la organización sostiene que “este caso la cobertura ha estado basada en claros elementos de discriminación y xenofobia”.