Juan Pablo Hermosilla entrega la versión de su hermano por el llamado del fiscal Carlos Palma

En la antesala de la tercera jornada de formalización en el caso Audio, el defensor del abogado Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo Hermosilla, dialogó con la prensa en el Centro de Justicia de Santiago y se refirió a la investigación que se abrió respecto al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma Guerra, por una presunta violación de secreto.

Palma, de acuerdo a un reportaje de T13, habría revelado información de una investigación a Luis Hermosilla, quien en su bufete tenía a un profesional que defendía a un imputado por tráfico de drogas.

“La versión que yo tengo es que es un llamado del fiscal Palma, que le da cuenta a Luis que hay un abogado de su oficina que está patrocinando un caso y está en audiencia por un caso de droga”, expuso Juan Pablo Hermosilla.

El defensor comentó que “obviamente todo el mundo tiene derecho de defensa, una persona acusada por tráfico también, pero la Ley 20.000 tiene limitaciones”. En esa línea, señaló que esa norma impide a abogados que tomen causas relacionadas a esos delitos trabajar en instituciones del Estado como organismos y universidades.

“Por lo tanto, muchas oficinas de abogados como la de Luis, no tomamos causas de narcotráfico. Entonces, se le advierte esa situación. Luis habla con el abogado y le dice o sales de esa causa o te vas de la oficina, él decide mantenerse en el caso y se va de la oficina”, expuso.

“Eso es lo que pasó, no le veo yo objeción. Me dicen que se ha abierto una investigación, muy bueno que se arme una investigación para que se pueda escarbar todo y ver si está todo bien o no, pero esa es la versión que tengo y yo, desde mi ángulo, no veo nada irregular en el tema”, agregó.