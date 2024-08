Juicio contra Claudio Crespo por caso de Gustavo Gatica puede iniciarse en enero

En el 7° Juzgado de Garantía de Garantía de Santiago se desarrolló la mañana de este viernes la audiencia de preparación de juicio oral en contra del exoficial de Carabineros Claudio Fernando Crespo Guzmán en el caso de Gustavo Gatica.

Se estima que esta etapa del proceso se extienda por una semana, considerando que la carpeta investigativa de la Fiscalía Centro Norte tiene 380 documentos.

Por los tiempos del tribunal, en tanto, el juicio en sí debería iniciarse en diciembre de este año o enero de 2025.

En junio, Crespo fue absuelto en otra invesigación por delitos de apremios ilegítimos, detención ilegal y obstrucción a la justicia que habrían tenido lugar en un procedimiento policial en medio de una manifestación por el Día del Joven Combatiente el 2018.

Se rechazó cautela de garantía y sobreseimiento

Antes de la audiencia, se rechazó una cautela de garantía y el sobreseimiento temporal de la causa solicitadas por la defensa de Crespo. La audiencia, que se había postergado en tres oportunidades, prosiguió luego que el juzgado resolviera sobre esos puntos.

El abogado de Crespo, Pedro Orthusteguy presentó un preinforme pericial donde se da cuenta de la detección de firmas falsas del comisario y abogado de la Policía de Investigaciones (PDI) Cristian Lizama, en los peritajes del Ministerio Público. En base a esto, el profesional concretó una solicitud de audiencia de cautela de garantías y antes de la preparación de juicio se procedió a analizar la presentación que hizo la defensa.

“Yo lo encuentro escandaloso. No sé cómo la fiscalía y excolega Gajardo no se espantan, yo habría montado un escándalo”, sostuvo Orthusteguy aludiendo al representante de Gatica, el exfiscal de la Fiscalía Oriente Carlos Gajardo. En ese preinforme, la defensa detectó nueve documentos con firmas que no saben de quién son. No son de quien realizó los peritajes, aseguró el abogado de Crespo, también exfiscal.

La persecutora Ximena Chong y los querellantes, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el abogado de Gatica Carlos Gajardo, plantearon que había un ánimo dilatorio de la defensa con estas solicitudes. Finalmente el juez Freddy Cubillos señaló que estos informes pueden ser expuestos durante el juicio y no es necesario aplazar esta audiencia de preparación de juicio oral.

Fiscalía pide 12 años de cárcel para el excarabinero

El 21 de agosto de 2021, funcionarios de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI), detuvieron a Crespo, señalándolo como el autor de los disparos que cegaron al entonces estudiante Gustavo Gatica, durante una manifestación en el sector de Plaza Baquedano. En junio de ese año fue desvinculado de Carabineros, debido a irregularidades que habría cometido en el manejo de imágenes de su cámara personal Go Pro la jornada en que Gatica quedó ciego.

Se trata de un caso emblemático sobre las violaciones a derechos humanos en el marco de las acciones de la policía uniformada durante manifestaciones tras el 18 de octubre de 2019.

El fiscal Francisco Ledezma imputa a Crespo el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas. La Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Norte está pidiendo 12 años de cárcel para el exuniformado.

Durante la imputación de cargos, el Ministerio Público sostuvo que, aproximadamente a las 18.10 horas del viernes 8 de noviembre de 2019, en la tercera semana de protestas, en la intersección de Vicuña Mackenna con Carabineros de Chile, en Santiago, Crespo se parapetó en una pared y “abusando de su cargo, con la intención de castigar”, disparó la escopeta antidisturbios marca Hatsan modelo Escort, calibre 12, directamente al tercio superior del cuerpo de los manifestantes, impactando a la víctima a una distancia de alrededor de 24,5 metros.

Gatica resultó herido en sus dos ojos producto del ingreso de dos de las 12 cotas balísticas contenidas en el cartucho percutado. Producto del disparo, sufrió de trauma ocular severo y amaurosis bilateral, estallido ocular en el ojo izquierdo y contusión ocular grave en el ojo derecho y hemorragia vítrea densa sin desprendimiento de retina y sin percepción de luz en el ojo derecho.