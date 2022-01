Justicia confirma sobreseimiento de ministro de Salud y ex subsecretaria por manejo del primer caso Delta en Chile

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 3 minutos

La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió confirmar el sobreseimiento definitivo del ministro Enrique Paris, la ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza y la ex SEREMI de Salud RM Paula Labra, acusados de los presuntos delitos de violación a la normativa sanitaria, omisión de denuncia y eventual falsificación de documento público por el manejo del primer caso Delta en Chile. El abogado querellante Luis Mariano Rendón no se presentó al alegato de la causa que estaba fijada para el día martes 11 de enero.