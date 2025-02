La dura crítica del alcalde de Independencia al Plan Calles sin Violencia: “Ha sido un fracaso absoluto”

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, abordó el estado de la seguridad comunal, a propósito del masivo operativo contra el comercio ambulante que se llevó a cabo la jornada de ayer martes en Independencia, Santiago y Recoleta.

“Ayer, este operativo fue exitoso, donde se vio un importante decomiso de carros, de comercio, que responde a lo que yo he llamado ‘las economías ilícitas’, porque la verdad es que hoy día hablar de comercio ambulante en Chile es incorrecto (…), es un comercio establecido, que funciona, que tiene sus propias reglas y que hoy día vulnera las normas cívicas”, señaló el jefe comunal en conversación con radio Agricultura.

En ese sentido, se refirió a la seguridad, considerando que hace unas semanas el gobierno rediseñó el Plan Calles sin Violencia, incorporando intervenciones focalizadas en zonas de alta ocurrencia de delitos violentos.

En esa línea, el alcalde criticó el programa, asegurando que “el plan Calles Sin Violencia, al menos en mi experiencia, ha sido un fracaso absoluto”.

“En independencia del año 2023 tuvimos seis homicidios, y en el año 2024 tuvimos 21. Es decir, si algo hubo en la independencia fue violencia el año 2024. Entonces, yo lo he dicho ya en varias ocasiones, el plan estuvo pensado al inicio por comunas, por una cuestión política, en año electoral, para dar recursos a los municipios más cercanos al gobierno”, criticó.

No obstante, reconoció que la nueva modificación del plan le parece “una buena noticia”. “Yo me alegro, me pongo a disposición completa del delegado Gonzalo Durán, de la ministra de Interior, para que se saquemos adelante de la mejor manera este plan y ojalá que nos vaya bien”, manifestó.

Por otra parte, destacó cosas “positivas” del plan, como “la creación de la fiscalía ECOH. Creo que eso fue un acierto, que esta creación de esta fiscalía especializada en homicidios, que hoy día cualquier homicidio que exista que tenga cierta duda de que es crimen organizado lo toma esta fiscalía”.