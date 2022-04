La Pintana, Cerro Navia y Lo Espejo: las comunas de la Región Metropolitana con mayores necesidades de conectividad

La Pintana, Cerro Navia, Lo Espejo, La Granja, Lo Prado, El Bosque, San Joaquín y San José de Maipo, son las comunas de la Región Metropolitana que presentan las mayores necesidades de conectividad digital e infraestructura en telecomunicaciones, según un diagnostico desarrollado por el Gobierno Regional Metropolitano a principios de este año.

En el ranking también se encontraba San Ramón. Pero a partir de este mes de abril, la comuna cuenta con 100% de cobertura de fibra óptica desplegada en los territorios por la empresa Mundo Telecomunicaciones, lo que permitirá a cualquier familia de la comuna -independiente el barrio o sector- acceder a servicios de internet.

Es así, que abandona la zona de roja de comunas con más altas necesidades de conectividad. Por medio de la Alianza para la Justicia Digital, el Gobierno Regional Metropolitano firmó un acta con los alcaldes, junto a cerca de 40 empresas ligadas a servicios de telecomunicación, para poder priorizar el trabajo en las ocho comunas con más necesidades de conexión a internet.

Sobre la medida, el gobernador Claudio Orrego señaló que “no se trata de regalarlo todo, se trata de que todos tengamos las mismas oportunidades. Hoy en San Ramón hacemos justicia urbana acortando la brecha digital. Es un paso importante para la comuna, pero más importante, para todo Santiago”.

“Hoy acceder a Internet es igual de importante que acceder a la electricidad, al gas, al agua potable. Necesitamos internet para mejorar nuestra calidad de vida. Yo espero que un futuro no tan lejano, no exista ninguna comuna de Santiago que no tenga internet para que sus hijos e hijas puedan estudiar, para que las personas puedan trabajar y para que los adultos mayores puedan hacer sus trámites”, agregó la autoridad regional.

Por su parte, Enrique Coulembier, CEO de la compañía Mundo Telecomunicaciones, dijo que “hoy, no solo estamos inaugurando internet gratis para los vecinos en la Plaza Mayor de San Ramón, sino que, además, estamos cumpliendo con entregarles a todos los habitantes de la comuna la posibilidad de tener la mayor velocidad de internet del mercado, gracias al despliegue de nuestro equipo técnico que instaló aquí la red de fibra óptica de la más alta calidad”.

Así también, el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, sostuvo que “necesitábamos tener acceso a internet de manera de navegar en las mismas condiciones que los vecinos del sector oriente o sector norte de la capital. Que San Ramón disponga hoy de una red de fibra óptica con 100% de cobertura, es una señal de que estamos acortando la brecha digital, mejorando la calidad de vida de los vecinos y vecinas”.

Dentro de las solicitudes a corto plazo para las empresas (seis meses), están el despliegue de fibra óptica hogar; mejoras de cobertura con antenas; mejoras de velocidad y servicios en edificios públicos, juntas de vecinos y otros.