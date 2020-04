La polémica que sacude al Hospital de San Antonio: El audio de la directora

“Hago un llamado a la calma a la ciudadanía que se atiende normalmente en el hospital de San Antonio pues sus funcionarios están comprometidos para atenderlos en una situación de pandemia como la que estamos viviendo en este momento”, señaló esta mañana el subsecretario Arturo Zúñiga, en la tradicional conferencia de prensa en la que se aborda día a día la crisis sanitaria.

Las palabras de Zuñiga aludían a la polémica que afecta a ese recinto hospitalario luego que trascendieran las declaraciones de su directora, Liliana Echeverría, quien en una reunión privada –a cuyo contenido tuvo acceso La Tercera- afirmara que gran parte de los médicos del hospital habría renunciado.

“Primero un contexto antes de que pueda opinar”, empezó en su alocución Echeverría a representantes del Ministerio de Salud, del Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio (SSVSA), diputados y senadores de la zona, y gremios de la salud, entre otros, conectados por Zoom.

“Este hospital tiene falencias desde hace mucho tiempo. Tenemos problemas de infraestructura, tenemos problemas en el tema de insumos varios (…) no tenemos gente interesada, tenemos doce cargos postulando y no hay interesados para venirse a trabajar acá. Es un tema mayor porque también tenemos un hospital que atender aquí al lado. Es una dificultad que tenemos. Pero ¿qué es importante para mí hoy destacar? Yo quiero destacar el trabajo que está haciendo el equipo del establecimiento. Hoy en día he tenido la renuncia de casi todos los médicos porque se sienten no reconocidos. Todos los días hay problemas (…) y nadie –excepto algunas personas- que se nos ha acercado a decirnos ‘sigan adelante que lo están haciendo bien’”, se escucha en el audio al que tuvo acceso La Tercera.

Revisa acá el audio:

Luego que la información fuera divulgada por este medio, a través de una declaración pública el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio desmintió la situación. “Lamentamos profundamente la confusión que ha provocado en toda la comunidad la noticia publicada por La Tercera (…) Hasta ahora ningún médico de nuestro recinto ha renunciado a sus labores”, señaló en un comunicado.

Del mismo modo, el presidente regional del Colegio Médico en Valparaíso, Ignacio de La Torre, quien estuvo presente en la reunión, explicó que “lo que quiso transmitir (la directora) es que efectivamente hay muchos colegas que se sienten en una condición de riesgo al estar trabajando en el servicio. Creo que esa frase, aparentemente, la habría utilizado para marcar un punto, pero no fue una afirmación que ella pueda respaldar”.

Asimismo, dice que “la frase se entiende de una sola manera. Me da la impresión que nadie la captó en el relato completo de ella, porque tampoco lo enfatizó (…). Puede que haya quedado como parte del relato, pero leída (textualmente) no da lugar a dobles interpretaciones”.

Lo que sí es un hecho, aclara de la Torre, es la renuncia de los médicos “que se iban a contratar para apoyar traslados de pacientes (Covid-19) desde san Antonio a Valparaíso”. Los postulantes desistieron del proceso, señala.