La Región Metropolitana está a un paso de acortar el toque de queda: falta que nueve mil personas reciban su segunda dosis

Solo resta un último esfuerzo para que el toque de queda en la Región Metropolitana sea atrasado y comience a las 00.00 horas, como ya ocurre en 14 regiones del país, y no a las 22 horas, como ha sido la regla durante los últimos cinco meses.

Para lograr eso, hasta el mediodía de este domingo faltaba que 9.645 personas recibieran su segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. Con ello, la región habrá inoculado al 80% de los 6,4 millones de personas que conforman su población objetivo y se podrá acortar la duración del toque de queda.

En el marco del plan Paso a Paso, el Ministerio de Salud definió como regla que uno de los criterios para modificar el horario de esta medida restrictiva era alcanzar la meta del 80% de vacunación, lo que se pudo lograr en otras regiones del país hace semanas.

Las excepciones han sido hasta ahora las regiones de Tarapacá y Metropolitana, que no habían llegado a la meta. Sin embargo, la primera logró este fin de semana llegar al umbral y ya tiene al 80,6% de su población vacunada, por lo que esta semana se anunciará el acortamiento del toque de queda en Iquique y el resto de sus comunas.

Por contraparte, el caso más avanzado de vacunación es el de Aysén, donde el 97,3% de la población objetivo -que no equivale a la totalidad de la población- ya tiene las dos dosis de la vacuna. Le siguen Magallanes (94,5%), Ñuble (93,1%) y O’Higgins (92,3%), según información del Deis del Minsal (ver infografía).

Este domingo, el Presidente Sebastián Piñera se refirió a la proximidad de la meta en la RM y dijo que pronto habrá novedades, afirmando que entre este lunes o martes la región “va a alcanzar el 80% de su población vacunada con dos dosis. En consecuencia, muy pronto, muy pronto vamos a reducir el toque de queda, que va a durar sólo entre las 00.00 y las 5.00″.

Respecto a una posible eliminación de esta medida de restricción de la movilidad, Piñera aseguró que “por supuesto que queremos terminar con el toque de queda, y lo vamos a hacer apenas las condiciones sanitarias nos permitan hacerlo. Espero muy pronto buenas noticias”.

Durante la semana, la autoridad sanitaria hizo un llamado para que la población de la capital acuda a los vacunatorios, en especial en comunas donde el proceso estaba atrasado, como era el caso de Estación Central, Independencia, Santiago, La Pintana, Recoleta y Puente Alto. En ellas, hasta hace algunos días todavía no se llegaba siquiera al 70% de cobertura.

Además, había otras 13 comunas de la región que tenían un avance de vacunación superior al 70%, pero que aún no llegaban al 80% esperable.

En la última jornada, el Ministerio de Salud informó 603 nuevos casos de Covid-19 y 44 nuevos fallecidos, con lo que los decesos a causa de la enfermedad llegan 36.885 en toda la pandemia.

Mientras que la positividad de los nuevos casos a nivel país es de 1,03% y en la Región Metropolitana es de 1%, con 56.139 exámenes de diagnóstico informados durante la última jornada.

Asimismo, la variación de nuevos casos a nivel nacional es de -14% y -28% en siete y 14 días, respectivamente, y 14 regiones disminuyeron casos en dos semanas. Por su parte, la tasa de incidencia a nivel nacional es de 21 casos por 100 mil habitantes.

El ministro de Salud, Enrique Paris, llamó a que la población, pese a que las cifras ahora son más positivas, mantenga las medidas preventivas de autocuidado, como el uso de la mascarilla:

“No debemos relajarnos, las cifras acompañan, pero la pandemia no ha terminado, por lo cual debemos mantener las medidas de autocuidado, la vacunación, el testeo oportuno, sobre todo, porque existe un 29% de personas que pueden no presentar síntomas y si no se testean, contagiar a otros sin saberlo”.