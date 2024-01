La última aventura del motociclista chileno muerto en Bolivia al ser alcanzado por un rayo

“Un aventurero de tomo y lomo”. Así es descrito por sus seres queridos Sebastián Pizarro Palacios, el motociclista chileno que murió en Bolivia al ser alcanzado por un rayo en medio de una tormenta eléctrica.

Pizarro, de 40 años y nacido en Curicó, en la Región del Maule, dividía su vida entre la oficina, en su labor de ingeniero comercial, y la ruta, ya que parte importante de su tiempo lo dedicada a recorrer Chile y el mundo en su motocicleta. En 2014 llegó hasta Alaska en su moto.

Jaime Pizarro, hermano de Sebastián, contó a LUN que la última aventura de su hermano partió el 4 de enero pasado, cuando el profesional tomó su moto y partió rumbo a Argentina. Lo hizo solo, pero en el trayecto se reunió con amigos motoqueros trasandinos.

Acostumbrado a viajar solo, se despidió de sus compañeros y siguió sin compañía el trayecto hacia el norte de ese país en dirección a Bolivia, que era su verdadero destino en este viaje. Es que, aunque ya había visitado el altiplano, esta vez quería conocer el Salar de Uyuni, donde no había estado.

La última aventura

En la región de Potosí se hospedó en un hostal. A la dueña del lugar le contó de los plantes que tenía para su aventura. Así, el lunes 8 preparó sus cosas y salió en dirección a su destino.

Esos serían los último kilómetros que Sebastián recorrería en su motocicleta. La madrugada del martes, tras una serie de mensajes, Jaime recibió la dura noticia -por parte de la policía de la localidad de Colcha K- de que su hermano había muerto en un incidente en una tormenta eléctrica.

Según el reporte policial, a eso de las 16.30 horas del lunes, Sebastián Pizarro fue alcanzado por un rayo mientras viajaba en su motocicleta, a 15 kilómetros del Paso Fronterizo de Avaroa, que conecta Bolivia con Chile a través del Paso Fronterizo de Ollagüe.

“En el parte se presume que la víctima se encontraba conduciendo en dirección hacia Avaroa, cuando el rayo lo habría alcanzado a consecuencia de las fuertes tormentas eléctricas y el fuerte viento que se generaron por la tarde en dicho sector”, dio a conocer el medio Somos Uyuni, consigna el citado matutino nacional.

“Salía siempre con amigos, y si no estaban los amigos, salía solo, era su vía de escape. Igual que jugar rugby. Esas eran sus dos grandes pasiones en la vida”, dijo su hermano.

La muerte de Sebastián fue lamentada en redes sociales por la Federación Nacional Deportiva de Rugby y por otra comunidad ligada a esta deporte.

“40 años, curicano, ingeniero comercial, ex presidente de Maule Rugby, ex seleccionado nacional, capitán y fundador de Gallos Rugby Club (máster). Nunca es grato dar una noticia así, especialmente de un hombre tan querido, respetado y valorado en el rugby chileno. Acompañamos a su familia, amigos, cercanos y compañeros de equipo en este sensible momento”, se lee en el Instagram de la Federación.

Por su parte, en @rubgbychile.cl escribieron: “Informamos a la comunidad que durante la tarde de ayer lunes, fue informado el deceso de Sebastián Pizarro Palacios, dirigente y jugador de la Región del Maule, tras un accidente a raíz de condiciones climáticas en Bolivia. Sebastián, miembro de Old Gergel, Gallos, Stade Francais y ex presidente de Maule Rugby y ex seleccionado nacional, un apasionado del rugby, que trabajó fuertemente en el desarrollo de la ovalada maulina. Sebastián realizaba una travesía en motocicleta a Uyuni, Bolivia. Nos sumamos a las condolencias y enviamos un fuerte abrazo a sus familiares y amigos”.

Repatriación

En tanto, desde Cancillería informaron en un comunicado que a través del Consulado General de Chile en La Paz se encuentran “brindando asistencia y orientación consular a la familia del connacional fallecido”.

Además, señalan, “se está en contacto con las autoridades de la Cancillería y la Fiscalía boliviana, quienes han otorgado las facilidades para realizar la repatriación de la manera más expedita posible”.