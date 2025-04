Lancha Bruma: abogado de familiares confirma contratación de peritos particulares

Rafael Poblete, el abogado de las familias de los tripulantes desaparecidos de la lancha Bruma, informó que contrataron peritos particulares para hacer diligencias en forma paralela a las que ha ordenado la Fiscalía.

Este jueves, las familias tuvieron una reunión con la fiscal regional Marcela Cartagena. En esta instancia, pudieron ver los videos que constataban movimientos en el buque Cobra, tripulación que está siendo investigada por la desaparición de los pescadores. Este video habría sido difundido por redes sociales.

Tras la reunión, la familia decidió contratar a peritos particulares para saber qué pasó realmente el 30 de marzo de este año. Acorde con el abogado, Rafael Poblete, los peritos estarían compuestos por un ingeniero en construcción naval, un mecánico y un especialista en accidentes marítimos.

La carta de los familiares de tripulación Bruma

Las sospechas por parte de los familiares se venía desarrollando desde hace días y quedó aún más claro cuando decidieron publicar una carta hace 18 días.

En esta declararon que la embarcación “Cobra” “no estarían cooperando activamente” para avanzar en la investigación que lleva el Ministerio Público.

La respuesta de la tripulación de la empresa Blumar no tardó en llegar. Los marinos aseguraron haber vivido días “de mucha incertidumbre y de mucha angustia”, y denuncian sentirse estigmatizados: “Varios no podemos salir a la calle porque somos señalados con el dedo no sólo como protagonistas del accidente, sino también como responsables de esta tragedia”.

Tras esta respuesta, el abogado de los familiares de Bruma, dijo en una conferencia de prensa que ellos dudan de que “estén cooperando activamente con la investigación, pues para eso se requiere que las personas digan la verdad, toda la verdad desde un primer momento, sin ocultar ni omitir nada, ningún detalle”.

“En este caso, el gerente de Blumar, el Sr. Gerardo Balbontín Fox, primero dijo que habló con los 18 tripulantes y ellos le dijeron que no había pasado nada, absolutamente nada, pero después el Sr. Balbontín se vio obligado a cambiar su versión y reconocer que los tripulantes le dijeron que ‘sintieron un ruido’”, se dijo por el lado de los familiares de Bruma.

Sobre esa base, en la misiva los familiares se refieren al caso del fallecido Juan Sanhueza, vigía del Cobra, y apuntan que “desapareció misteriosamente” justo antes de declarar frente a Fiscalía y PDI. Además, aseguran que “sospechosamente” todos los tripulantes del “Cobra” fueron reunidos en oficinas de Blumar antes de ello y que eso “pudo contribuir a que se construyere un pacto de silencio”.

“Después que se supo que Sanhueza aparentemente se suicidó, el Sr. Balbontín recién dijo que el Sr. Sanhueza era el vigía del Pam “Cobra”, que sintieron un ruido, que pensaron que venía del interior y que por eso no se detuvieron. Una verdad a medias es también una mentira a medias, por lo que le preguntamos al Sr. Balbontín: ¿por qué no dijo toda la verdad desde un principio?”, señalaron en la carta.

“Esto no va a parar”

Tras el cese de la búsqueda de la tripulación Bruma, los familiares de los pescadores dieron este viernes inicio a una caravana que regresará a Constitución, en la Región del Maule, para despedir a José Luis Medel González, Juan Jorge Muñoz Balladares, José Fernando Carrasco González, Julio Eduardo Gallardo Díaz, Carlos Hugo Escárate Ramírez, Jonathan Daniel Torres Saldaña y el patrón José Luis Medel Sepúlveda.

En la caravana, los familiares aseguraron que van “a despedir con nuestra gente a nuestros familiares y retornamos con la lucha de la justicia”.