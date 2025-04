El adverso escenario que enfrenta Gonzalo Durán (FA) y sus gestiones para neutralizar la acusación constitucional en su contra

La próxima semana la oposición presentará una acusación constitucional contra el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán (FA) por su supuesta responsabilidad en las fallas de seguridad que el jueves 10 de abril terminaron con la muerte de dos hinchas de Colo-Colo afuera del Estadio Monumental durante el partido que jugó el club nacional por Copa Libertadores, contra Fortaleza de Brasil.

Esa será la octava tentativa de la oposición por acusar constitucionalmente a una autoridad del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Ya lo intentaron contra Izkia Siches (exministra del Interior), Marcela Ríos (exministra de Justicia), Giorgio Jackson (exSegpres y Mideso), Carlos Montes (ministro de Vivienda), Carolina Tohá (exministra del Interior) y Maya Fernández (exministra de Defensa). Todas fueron rechazadas.

Pero ahora en La Moneda reconocen que el libelo contra Durán causa preocupación, pues se centra en un tema de seguridad justo en pleno momento electoral y por el cual la derecha podría ordenarse para propinarle una derrota política al Ejecutivo.

En Palacio aseguran que el libelo anunciado por la oposición contra el delegado presidencial de la RM no tiene sustento. Pero esta vez hay dudas sobre el resultado porque la elección presidencial polariza más la situación dentro del Congreso. En Palacio comparan la situación con la que ocurrió en 2020, cuando se aprobó en la Cámara una acusación constitucional contra el entonces ministro del Interior Víctor Pérez, por un incidente protagonizado por un funcionario de Carabineros y por un paro camionero lo que motivó su renuncia antes de que el libelo llegara al Senado.

En los hechos, basándose en la última elección de la presidencia de la Cámara que ganó el RN José Miguel Castro por sorteo, la oposición y el oficialismo están en un empate a 76 votos (incluyendo a quienes no votaron en esa elección por pareos y viajes, así como también a quienes podrían cambiarse de bando).

La acusación, sin embargo, tiene factores que hoy hacen que la oposición esté confiada en que tendrá los apoyos suficientes. En primer lugar se trata de una causa popular, que conmocionó al país y en especial a los simpatizantes de un equipo de fútbol. Ello pone una presión especial en los diputados ligados de alguna manera a Colo-Colo, como Marisela Santibáñez.

En segundo lugar, porque, las derechas están unidas: la bancada de Demócratas ya garantizó sus apoyos y el comité DC -que suele alinearse con el Ejecutivo-, incluyendo a sus independientes, está en duda. Así lo transparentó el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo, quien instó a Durán a renunciar.

La derecha, sin embargo, tiene un pasivo: el voto del diputado Joaquín Lavín (ex UDI), quien por una convicción personal es reticente a las acusaciones y siempre se ha abstenido o ha votado en contra.

Además, también hay figuras de derecha que, desde fuera del Congreso, han respaldado a Durán ante la incómoda situación en la que se encuentra, como los alcaldes de La Florida, Daniel Reyes, y de Ñuñoa, Sebastián Sichel, ambos de Chile Vamos. Este último afirmó este jueves: “Yo lo he dicho siempre, las acusaciones constitucionales -en mi opinión personal- no sirven para nada si no tienen buenos fundamentos legales”.

La postura de la Segpres para enfrentar la acusación contra Durán se ha centrado en llamar a la oposición a no generar distracciones. Así lo dice la titular de la cartera, Macarena Lobos, a La Tercera: “Nosotros reconocemos las facultades fiscalizadoras que tiene el Parlamento. Lo que es obvio, no nos parece que tengamos que distraer la energía en temas de acusaciones. Creemos que debiéramos enfocarnos en sacar adelante la agenda que le interesa y que le puede cambiar la calidad de vida a los ciudadanos”.

“Los votos se van a saber cuando estén en el tablero. Uno no puede hacer política ficción si van a estar los votos o no. Muchas veces nos han dicho que no vamos a tener los votos y hemos sorprendido”, cerró la secretaria de Estado.

Gestiones

Frente al escenario que enfrenta Durán, el exsocialista no se ha quedado inactivo y ha tomado contacto directo con algunos parlamentarios que le han solicitado la renuncia o que lo han cuestionado, enviando los comunicados de su repartición y minutas internas dando cuenta del trabajo previo al partido de Colo-Colo que tuvo la delegación.

“La organización, operación logística y cumplimiento de estas medidas son responsabilidad directa del club organizador, y que el rol de la Delegación es precisamente el de articular, evaluar y formalizar estos compromisos bajo el marco normativo vigente”, se lee en la minuta que ha difundido personalmente Gonzalo Durán a quienes se mostraron detractores.

Una preocupación adicional del Ejecutivo es lo que ocurrirá con Carabineros, entidad a la que suele realzar la oposición que, en caso de que se dé luz verde a la acusación contra Durán, quedará expuesta al ser la principal entidad investigada por el Ministerio Público en la muerte de los dos hinchas de Colo-Colo.