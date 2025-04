Las desavenencias que terminaron con la salida de Humberto Garrido de la dirección de Educación Municipal de Santiago

El Director de Educación Municipal de Santiago asumido a principios de este año, Humberto Garrido, dejará su cargo desde el próximo mes. La información fue confirmada a La Tercera.

“El jefe de Gestión Institucional de la Dirección de Educación Municipal (DEM), Humberto Garrido San Martín, dejará ese cargo a contar del 13 de mayo, fecha en que asumirá la coordinación con los establecimientos de educación superior de la comuna”, confirman desde el municipio.

Garrido asumió la cabeza de la DEM en diciembre del año pasado. Y si bien las causas de su salida no han sido detalladas, fuentes de la Dirección de Educación Municipal señalan -en reserva- que fue su rendimiento lo que motivó que dejara el cargo. Entre estos factores, listan que el manejo en las negociaciones con los profesores durante el paro de marzo de este año -en el cual el mismo alcalde Mario Desbordes tuvo que interceder para llegar a un acuerdo-, además del incumplimiento de plazos en procesos como contrataciones y rendición de recursos.

Desde el municipio explican que Garrido asumió en primera instancia como “Jefe de Gestión Institucional”. No asumió como “Director” ya que, si bien es un cargo al que se accede por Alta Dirección Pública, los plazos para que la DEM pase al nuevo SLEP no hacían factible un concurso. No obstante, en la práctica Garrido cumplía las mismas funciones que un DEM.

Humberto Garrido tiene una larga trayectoria en educación. Es magíster en Educación y tiene un MBA en administración de empresas cursado en la Universidad de Chile. Luego de pasar por la dirección de dos escuelas, una en Puente Alto y la del Liceo Tajamar de Providencia, asumió la rectoría a través de Alta Dirección Pública del Liceo de Aplicación a mediados del 2018.

Fue en el Aplicación, el emblemático ubicado en Ricardo Cumming con la Alameda, donde Garrido tuvo que enfrentar varios momentos tensos. El 2018 fue amenazado por abrir 40 procesos de expulsión en 14 días, en medio de una crisis por cortacalles de overoles blancos y tomas del establecimiento. En 2019 enfrentó el estallido social, con las constantes evasiones masivas de sus estudiantes.

En octubre del 2022, el Municipio, liderado entonces por Irací Hassler, le solicitó su renuncia al cargo. Luego, Garrido acusó que su salida fue “por motivos políticos”. Posteriormente, durante 2024, Garrido trabajó como Director de Educación de Puente Alto, hasta su llamado para ser DEM bajo la administración Desbordes.

Garrido, indican desde la DEM, estará de vacaciones hasta el 13 de mayo. El comunicado también confirma que la abogada Pilar Sazo será quien subrogará a Garrido en su cargo en la jefatura de gestión institucional en su ausencia hasta que vuelva de vacaciones. Luego, desde esa fecha, Sazo “asumirá la titularidad de la DEM”, con el cargo de “directora reemplazante”.

Pilar Sazo asumirá la dirección de la DEM a partir del 13 de mayo. Foto: Facebook.

El escrito también detalla la trayectoria de Sazo. “Ha tenido altas responsabilidades en el mundo privado y público. Entre estas, fue Seremi de Trabajo y Previsión Social y directora regional del Trabajo en la Región del Maule en el segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera, directora del Departamento Jurídico de la DEM de Talca (2023 a 2025) y académica de la Universidad Católica del Maule”.