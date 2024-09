Las razones para el allanamiento a domicilio de la ministra Vivanco: viaje al extranjero y “ocultamiento de información”

Tal como informó La Tercera este martes, la Fiscalía Regional de Los Lagos llevó a cabo un tercer procedimiento de incautación de equipos tecnológicos de la suspendida ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.

Se trató de una acción de entrada, registro e incautación que fue autorizada por el juez del 7º Juzgado de Garantía de Santiago Daniel Urrutia y se llevó a cabo en la residencia de la magistrada en Las Condes la noche de este lunes 16 de septiembre.

La operación, dirigida por un equipo de fiscales, fue ejecutada por funcionarios del OS7 de Carabineros que se encargaron de retirar teléfonos móviles, dispositivos de almacenamiento de información y computadores.

La ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco es investigada por la Fiscalía de Los Lagos. Foto: Dragomir Yankovic / Aton Chile.

¿Por qué ir de nuevo al domicilio de la jueza?

En la comunicación entre el Ministerio Público y el juzgado, a propósito de la diligencia, se especifican las razones para este allanamiento, recordando que el 11 de septiembre se ejecutó en el mismo domicilio la incautación de equipos de la jueza que ella entregó en forma voluntaria.

Entonces, Vivanco cedió un teléfono marca Apple Iphone 15 y un computador tipo All In One marca Sony. Al analizar la información de la magistrada, el equipo investigador verificó que ella manejaba además otro teléfono, con otro número registrado a su nombre. Igualmente, causó extrañeza la entrega de un equipo que se había dejado de fabricar hace una década.

“La entrega voluntaria antes señalada, seleccionando a su conveniencia dispositivos e información para entregar a la investigación, en concepto de la fiscalía, aparece como una maniobra para evitar una diligencia intrusiva y sus consecuentes resultados”, indicó el fiscal Marco Muñoz Becker al magistrado.

El persecutor indicó que al conocerse la existencia de otros teléfonos celulares ello les hacía “presumir ocultamiento de información”.

Por otro lado, se tuvo en consideración la declaración de Víctor Gonzalo Migueles Oteíza, pareja de la ministra, en la causa que sigue la Fiscalía de Los Lagos por sus comunicaciones con el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma.

Migueles informó a los fiscales que el 17 de septiembre 2024 tenía programado un viaje fuera del país con Vivanco, a un “destino lejano”, sin haber entregando información de cuál era el país de destino.

Con esos antecedentes, la Fiscalía de Los Lagos justificó la diligencia.